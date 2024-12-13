Главный трансфер РПЛ сделал «Зенит» уязвимее. Травмы испортили осень плеймейкеру

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вчера, 21:30

А «Зенит» сделали вторым.

Сейчас вспоминать начало сезона странно – ощущение, что те события относятся не к текущему чемпионату. «Зенит» смотрелся свежо, всех рвал. После четырёх туров команде уже были готовы вручить золото чемпионата. Так сильно команда преобразилась, по большей части, из-за одного трансфера. Глушенков в «Зените» взбодрил команду – но и добавил противоречий.

За счёт Глушенкова хотели уйти от проблем прошлой весны

Вторая половина предыдущего сезона – страшный сон для «Зенита». Команда хотела более спокойной чемпионской гонки – вместо этого раз за разом дарила новые шансы «Краснодару» и «Динамо». Соперники поняли, как можно цеплять очки с гегемоном – этим пользовались «Крылья Советов», «Рубин», «Динамо», «Факел», ЦСКА . Атаке петербуржцев не хватало скорости и разнообразия, плюс пропало голевое чутьё у Матео Кассьерры. В тот раз повезло, что конкурентов тоже лихорадило – и вдобавок мешало отсутствие опыта. На тоненького «сине-бело-голубые» защитили титул.

Но повторять экспириенс – тем более в год 100-летия – не хотели. На свой юбилей клуб был настроен сразу убить интригу. Поэтому в межсезонье приступили к активнейшей закупке. «Краснодару» не оставили шансов в борьбе за Сергея Волкова, снова попытались закрыть вратарскую позицию – на этот раз за счёт Латышонка. Плюс не давали усилиться конкурентам – сообщалось, что Ванью Дркушича перехватили у «Локомотива» (и сразу отправили в «Црвену Звезду»), а у «Спартака» увели Горшкова из «Крыльев».

Но главной надеждой был Максим Глушенков. Плеймейкер ярко проявил себя в «Локо», под занавес сезона закрепился в статусе интереснейшей «десятки» чемпионата. Расчёт был на то, что наиболее острую проблему удастся решить с его помощью.

Праймовый «Зенит» с Максимом неудержим – но это путь к сильной зависимости

Старт сезона показал, что в Санкт-Петербурге не ошиблись. Глушенков, вопреки скепсису, действиями на поле заявил, что будет вести игру на равных с бразильцами – а видение площадки и скорость принятия решений помогли быстро нащупать химию. Тягучесть и медлительность на мяче, от которой мучались несколькими месяцами ранее, в миг испарилась.

Тот яркий отрезок, о котором говорилось в самом начале – это семь побед подряд с общим счётом 22:2, шесть игр «на ноль». И девять голов плюс один ассист самого Глушенкова. Эффект чарующий, но и крайне опасный. Максим, по сути, был единственным приобретением, чтобы добавить движения на мяче. То есть только благодаря ему работал механизм – а значит, снова разваливался без него. Из-за такого эффекта вся команда быстро начала полагаться на Глушенкова. И по этой же причине союз вёл к сильнейшей зависимости. Травмы полузащитника лишь подтвердили, что у «Зенита» не было других сопоставимых инструментов в арсенале.

Должен был стать главным плеймейкером РПЛ – попал в тень Батракова

То, что произошло с Глушенковым после яркого дебюта, не поддаётся объяснению – две никак не связанные между собой травмы. Сначала диспетчер получил перелом запястья в матче с «Химками». На него не смогли рассчитывать против «Спартака» и ЦСКА . После возвращения в обойму – проблемы с бицепсом бедра. Ещё пара месяца в лазарете.

Для Глушенкова это личная драма. Он ярко провёл предыдущий сезон и получил главный вызов на уровне РПЛ – предложение от «Зенита», где сильнейшая конкуренция с бразильскими дриблёрами. Начал футболист уверенно. Этот путь вёл к статусу главной российской звезды РПЛ . И, возможно, наиболее аппетитному предложению из Европы.

Травмы спутали карты – по иронии судьбы получилось, что ушедший в «Зенит» Гулшенков из-за травм ушёл в тень, а заменивший его в «Локо» Батраков и команде позволил не заметить потерю, и в лиге захватил статус главного русского плеймейкера (его ещё и признали лучшим молодым игроков в РПЛ ).

Трансферы на острие обострили ситуацию

Возвращался Глушенков уже в новую реальность. Это на старте сезона лидеры нащупали взаимопонимание, идеально дополняли друг друга. Позже вмешались трансферы. Очень похоже, что совершались они из расчёта на то, чтобы залатать любые дыры, какие только есть или могут быть в коллективе. Кассьерра спорно проявил себя весной – и ему привезли сразу двух дорогостоящих сменщиков.

Только это привело к диссонансу. Семак получил Соболева и хотел выводить его на пик формы через игровую практику, упорно выпускал в старте. Но Александр объективно не давал результат. Зато давал его другой центрфорвард – Лусиано Гонду. Кассьерра же давно сыгрался с партнёрами. Против ЦСКА выпустили сразу троих – и в атаке пропала всякая согласованность. И ведь по возвращении в строй Глушенкову придётся что-то с этим делать. А Семаку – выбирать основного. При том что как минимум двое по функционалу – одинаковые (почитайте характеристику Гонду от тренера – фамилия «Соболев» сюда входит как влитая).

Весна – тяжелейшее испытание для команды и Глушенкова

Второй сезон к ряду «Зенит» уходит на зимнюю паузу, уступая лидерство «Краснодару». Когда в эпоху гегемонии питерцев такое было? Поэтому весна станет определяющим моментом для всего клуба. Перед командой задача – показать, что прошлогодние ошибки исправлены, проект готов двигаться дальше.

К Семаку за этот период появилось очень много вопросов. Он сформировался как менеджер, который хорошо отслеживает атмосферу в раздевалке, держит лидеров в тонусе. Отличный тренер для звёздного коллектива. Но появилось испытание, с которым он как тренер не справляется – настала усталость от побед плюс соперники привыкли к игре «сине-бело-голубых». Эксперименты тренера уже не дают результат – и, кажется, ему не хватает гибкости. Весенний отрезок покажет, готов ли Семак стать лучше или это его потолок.