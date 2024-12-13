Крах фаворита Лиги Европы. «Шпоры» повторяют за «Сити» – превратились в нестабильный середняк

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13 декабря 2024, 08:58

Ужасная серия длится дольше месяца.

Сразу у двух английских грандов сейчас всё валится из рук. Мы видели расцарапанный лоб Пепа Гвардиолы – испанец в шоке от того, что сейчас происходит с «Манчестер Сити». И видим падение «Тоттенхэма», который тоже давно не может одержать победу. В команде Анге Постекоглу нащупывается кризис – теперь очки потеряли с «Рейнджерс» на «Айброкс».

Посыпались – дела плохи не только в еврокубках

Причём у лондонцев спад начался после того, как деклассировали «Сити» – будто подхватили «заразу», которая портит кровь «горожанам». 4:0 в гостях – убедительная победа, которая позволяла не думать о двух недавних поражениях. Хотя стоило бы – эта победа стала единственной на дистанции вот уже восьми игр.

«Шпоры» с треском провалились против «Галатасарая» – пропустили трижды к 40-й и проиграли с минимальным отставанием. Затем дома дважды пропустили от дебютанта Премьер-Лиги «Ипсвича», итог – 1:2. Такими же неудачными оказались матчи с «Ромой» и «Фулхэмом». Команды очевидно ниже классом увезли по ничье. Плюс поражения от «Борнмута» и «Челси». С «аристократами» «Тоттенхэм» упустил быстро заработанное преимущество (2:0 к 11-й минуте, которые превратились в 2:4 к 84-й). Одна победа за месяц – точно не тот показатель, для которого можно найти оправдание.

Сон снова на непрофильной позиции, эпидемия травм

В то же время Анге Постекоглу приходится изворачиваться, как только возможно – у «шпор» переполнен лазарет. Лишь три игры в текущем чемпионате провёл Ришарлисон – бразилец брал на себя большой объём работы без мяча, его не хватает. Такая же ситуация с Уилсоном Одобертом, француз не играет с сентября из-за травмы подколенного сухожилия. Также с болезнью слёг молодой воспитанник Мики Мур – это тоже снижает глубину скамейки. Если завершать тему с группой атаки, в старте на игру с «Рейнджерс» ещё не вышел Доминик Соланке – англичанин появился с замены, но первую половину просидел на скамейке. Форвард недавно перенёс болезнь, им тоже решили не рисковать. На этот период вспомнили, что годом ранее на острие часто выходил Хын-Мин Сон. Кореец снова закрывает эту позицию.

Критические потери у «шпор» – в группе обороны. Вылетели сразу три центральных защитника из стартовой обоймы, причём двое из них – лидеры команды. А после матча с «Сити» остались ещё и без основного голкипера. Как выяснилось позднее, Гильельмо Викарио 60 минут играл с переломом. Это не помешало ему оформить «сухарь» – но теперь ворота «Тоттенхэма» защищает 36-летний Форстер (итальянец выбыл с переломом).

Стартовый натиск – за хозяевами

Неудивительно, что с таким списком травмированных «шпоры» лишились стабильности на поле. Шотландцы, принимая лондонцев, смело играли на встречных курсах и отвечали атакой на атаку – при этом предпочитали выпады. В первом тайме развитие атак «Рейнджерс» было завязано на Вацлаве Черны – вингер выводил на удар (выкатил Байрами на седьмой минуте) и бил сам (вскрывал фланг на 25-й минуте, плотно приложился из-за штрафной на 32-й, проверял голкипера с острого угла на первой добавленной). Хозяевам помогало то, что сопернику не хватало скорости накрывать их – плюс шотландцы старались бить из любой позиции.

И на первых порах второго тайма такую нацеленность «Рейнджерс» сохранили. Отсюда и первый гол матча – проход на чужую половину без сопротивления от Тавернье и диагональный заброс в штрафную Порро отпустил Игамана, тому оказалось несложно подстроиться под мяч и пробить с лёта.

Лондонцев взбодрил мяч – перешли на навал

Играть на «Айброксе» и так тяжело – особенно когда не клеится собственная игра в атаке, но всё отлично получается у соперника. Не говоря уже о пропущенном мяче. Гол разбудил лондонцев, они стали активнее на мяче. Был хороший момент на 54-й минуте – тогда на удар прострелом выводили Бреннана Джонсона. Но именно поставить на поток подступы к штрафной удалось позднее, после замен – на 60-61-й минутах Соланке заменил Джонсона, вместо Бентанкура вышел Сарр, вместо Биссума – Бергуолл.

Тут же появились моменты на стандартах (удар Бергуолла с углового, Мэддисон – со штрафного). «Шпоры» нагнетали обстановку, как могли – и на 75-й минуте это принесло свои плоды. Лондонцы вскрыли оборону соперника и вывели Кулусевски на удар с удобной позиции – тот зряче пробил в противоход вратарю.

Уверенный старт в ЛЕ – страховка

Даже после того как удалось сравнять счёт, «Тоттенхэм» лихорадило. Команда позволила Дессерсу бить примерно с 11-метровой точки без опеки (его подвела точность), всё тот же Сирьель забил на 86-й минуте – но из офсайда, гол отменили. По такой игре повезло, что удалось хотя бы ничью забрать.

Это наиболее лаконичная иллюстрация положения «шпор». Лондонцы по ресурсам, уровню подготовки и мощностям состава – среди фаворитов Лиги Европы. И с андердогом этот фаворит едва вообще не остаётся без очков. До этого «Тоттенхэм» уже терял очки с «Ромой», проиграл «Галатасараю» – и для скоротечного общего этапа это критическое количество ошибок.