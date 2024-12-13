Скромный клуб в Лиге Европы выглядит ярче фаворитов. Теперь разобрали «Аякс» в Амстердаме

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13 декабря 2024, 11:57

Удачно сменили тренера.

«Лацио» показывает, как правильно отвечать на критику – и творит что-то невообразимое как в Серии А, так и в Лиге Европы. На этот раз обыграли «Аякс» в ЛЕ – и идут на самый яркий сезон за последние годы.

Скепсис и критика – причём обоснованная

Весной к «орлам» было совсем другое отношение. Болельщики были недовольны руководством из-за прощания с Маурицио Сарри. Менеджер вернул клуб в Лигу чемпионов, добился громкого успеха в условиях жёстких ограничений – и стагнация на фоне напряжённого графика была логичной. Но специалист команду всё же покинул.

Ещё хуже стало летом – пришедший на смену Сарри Игор Тудор не дал римлянам развалиться, довёл их до финиша в зоне Лиги Европы, но даже такой результат не позволил тренеру остаться в команде. Комментарий президента «Лацио» Клаудио Лотито на этот счёт заставил фанатов вскипеть – он заявил:

Говорят, что Тудор отлично справился и вывел «Лацио» в Лигу Европы. На самом деле с тех пор, как я здесь, команда играла там 15 или 16 раз. Тренеров и игроков можно заменить. Все они полезны, но никто не является незаменимым. Важно, чтобы клуб оставался стабилен.

Аргументируя свои действия желанием стабильности, боссы отказались от бывшего тренера «Марселя» и привели специалиста, который ранее вообще не возглавлял топ-клуб.

Барони – новый топ-тренер

Негатив фанатов едва ли был направлен на самого Марко. Он просто оказался заложником ситуации, поскольку явно уступал Тудору в части заслуг как тренера – плюс у болельщиков давно сложились напряжённые отношения с руководством, а такая тренерская рокировка стала последней каплей.

При этом аномалия «Лацио» в том, что, живя по средствам, команда выжимает максимум. И иногда забирается очень высоко. Двумя годами ранее римляне завершили чемпионат на второй строчке – взяли серебро с седьмым по стоимости составом в лиге. До этого в 2020 году отобрались в Лигу чемпионов – тогда в оценочной стоимости состава уступали «Наполи», «Милану», «Роме», но обошли их.

И Барони, возглавив команду, сразу повёл её к медалям. У «орлов» была небольшая просадка на старте (две победы в первых пяти турах) – но она сменилась мощнейшим рывком. За 10 туров коллектив проиграл только дважды, причём только одна осечка – с командой ниже классом. Кульминацией же стали две победы подряд над «Наполи» – в Кубке и чемпионате. Вполне возможно, что Марко показывает свой настоящий потенциал, получив в работу перспективный проект.

Разбирают всех в Лиге Европы

Очень похожая ситуация – и в еврокубках. В Лиге Европы достаточно сильных клубов. Фаворитами, опираясь на качество состава, называли «Тоттенхэм» и «Ман Юнайтед». «Сосьедад», Атлетик», «Рома», «Порту» – тоже достаточно сильные соперники. Но возглавляет таблицу ЛЕ скромный «Лацио».

На дистанции шести туров только одна команда смогла отобрать очки у «орлов» – «Лудогорец». Итальянцы начали с двух разгромных побед – деклассировали киевское «Динамо» и уверенно переиграли «Твенте». Потом в принципиальном поединке одержали победу над «Порту». И теперь получил «Аякс». На этой дистанции «бело-голубые» пропустили только дважды. На данном этапе это главное открытие второго по значимости еврокубка.

Визитная карточка – открытый футбол

Причём нельзя сказать, что «Лацио» Барони связывает по рукам и ногам, лишая моментов у своей штрафной. С тем же «Аяксом» играли довольно открыто – амстердамцы пропустили первыми, но и сами создавали остроту дальними ударами, за счёт забросов. У хозяев есть габаритный форвард Брайан Бробби, который успешно ведёт единоборства – а «Лацио» ещё и давал страйкеру достаточно свободы. Уже на 19-й минуте «Аякс» мог вернуть равенство на табло – Бробби промахнулся из вратарской. Тот же Брайан мог отличиться и во втором тайме, когда на табло уже горели 2:1 в пользу гостей. Или быстрый розыгрыш с завершением Траоре в концовке. Проще говоря, сопернику тоже позволяют создать достаточно остроты. Вопрос в том, что команда не всегда эти моменты реализует.

В то же время у самих римлян, как оказалось, достаточно исполнителей в атаке – даже при том, что «бело-голубые» не тянутся к дорогим трансферам. Вчера победу команде обеспечили Чауна, Педро и Деле-Баширу. Даже не понадобились лучшие бомбардиры – Дзакканьи и Кастельянос. Чауна подписали за скромные 10 млн евро у «Торино», Педро вообще пришёл свободным агентом. Дзакканьи в 2022 году обошёлся примерно в семь млн евро, за Кастельяноса летом-2023 отдали 15 млн.

К феномену «Лацио» только один вопрос

Когда он закончится? Команды-вспышки могут поражать своими результатами вплоть до сезона – но почти никогда их перформанс не переносится на следующую кампанию. Ещё чаще порыв затухает походу чемпионата – всё-таки нужна глубина скамейки, чтобы его поддерживать. В Серии А сейчас высокая конкуренция – за лидерство борются «Интер», «Аталанта», «Наполи». Есть ещё одно открытие сезона «Фиорентина» – а речь ещё не зашла о привычных топах: «Юве» и «Милане».

В такой гонке нельзя расслабляться – но уже в эти выходные предстоит игра с «Интером», после выезда к «Лечче» – матч против «Аталанты», а после мини-перерыва – дерби с «Ромой». Тяжелейший отрезок, на котором феномен «Лацио» может закончиться. Но пока игра идёт, надо радоваться.