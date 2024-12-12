Безупречный «Ливерпуль» и новый громкий провал Гвардиолы. Герои и неудачники Лиги чемпионов

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12 декабря 2024, 11:29

Итоги шестого тура общего этапа.

Герои шестого тура

«Ливерпуль». Единственная команда с шестью победами подряд. «Ливерпулю» будет сложно собрать восемь успехов кряду на общем этапе, но им ещё играть против «Лилля» и ПСВ . Безупречная серия Слота в меню январского отрезка турнира. Свежий поединок с «Жироной» получился сложным. Левый латераль Робертсон стал игроком матча, а Салах забил 50-й гол в Лиге чемпионов с пенальти.

«Ювентус». Играли дома против злого соперника из Манчестера. Начали турнир со скрипом, нужна была победа. И всё получилось. Скоулз удивился, увидев крутую игру 19-летнего турка Йилдыза с «Манчестер Сити». Хотя тренер Мотта может похвалить многих игроков «Ювентуса». В первой голевой атаке поучаствовал центральный защитник Гатти, а второй мяч придумали игроки, вышедшие на замену.

«Барселона». В драматичном поединке в Дортмунде каталонцы легко могли проиграть. «Боруссия» создавала качественные моменты, но Гирасси не всегда попадал в створ ворот. Форвард сделал дубль, но для ничьей не хватило ещё одного мяча. Капитан «Барселоны» Рафинья отличился первым, а в концовке сыграла замена Флика. Ферран Торрес забил дважды, и второй гол тонким ассистом создал Ямаль.

«Арсенал». «Канониры» неплохо играют дома в еврокубках, умеют мало пропускать и готовы забивать соперникам любого уровня. Но в этот раз не придумывали ничего невероятного. Работал обычный прессинг. Эдегор не реализовал выход один на один, но напарники Головина паниковали у своих ворот, дарили Сака и Хаверцу моменты. У Букайо в итоге дубль, а Кай забил один мяч. Уверенный успех Артеты.

«Брест». Терпеливая команда умудрилась обыграть с разницей в один мяч лучший коллектив голландского сезона. ПСВ надеялся на три очка против выскочек из Франции. В Лиге 1 футболисты «Бреста» опустились в середину таблицы, но ставят на Лигу чемпионов. Скромная команда положилась на победный гол парня, который в 25 лет дебютировал на высоком уровне, а до этого готовил пиццу и работал на складе.

«Байер». Коллектив Хаби Алонсо не показывает в этом сезоне такую безумную готовность к любым неприятностям, как на чемпионском отрезке. Но при этом «Байер» сохранил свои настройки. По-прежнему умеют выжать победу на последних минутах. Провернули этот фокус против «Интера», ещё одного лидера в общей таблице. У Индзаги великолепная команда, которую сложно сломать, но у немцев получилось.

«Астон Вилла». Что творит колумбиец Джон Дуран? Забил невероятный мяч дальним ударом за уши голкиперу. Клуб из Бирмингема отличился в гостях трижды и обыграл команду, чьи действия с 1 января будет курировать Юрген Клопп. «Лейпциг» утонул, а вот «Астон Вилла», невзирая на неприятности в АПЛ , в Лиге чемпионов выступает лучше многих завсегдатаев турнира. Эмери любит побеждать в еврокубках.

Гранды с проколами

«Манчестер Сити». Всё настолько плохо, что фанаты «горожан» спрашивают, верят ли их коллеги в проход в плей-офф. У «Манчестер Сити» остались матчи против ПСЖ и «Брюгге». Оба соперника попробуют навязать борьбу. Огорчает, что Гвардиола начал обманывать. Хосеп заявил, что его команда хорошо сыграла в Турине. Нет. Голкипер Ди Грегорио потащил два опасных удара, но гости заслужили провал.

«Реал». Один точный удар любого футболиста «Аталанты», и Анчелотти остался бы без победы после голов Мбаппе, Винисиуса и Беллингема. Показали индивидуальное мастерство, но не сумели провести убедительный поединок в обороне. Куртуа пережил 8 ударов по воротам от одного нигерийца Лукмана. Тибо пропустил от него в ближний угол, а еще достал мяч из сетки после пенальти от де Кетеларе.

ПСЖ . Было бы странно проигрывать «Зальцбургу», даже в гостях. Но Луис Энрике прав – матч с австрийцами парижанам не удался. Играли хуже, чем против ПСВ и «Атлетико», когда теряли очки. Но «Зальцбург» в настолько плохом состоянии, что они помогли ПСЖ забить трижды и не пропустить. В воротах был Доннарумма, забивал даже португалец Рамуш, у которого тысяча и одна проблема в последнее время.

«Интер». В этом квартете все недавно играли в финалах Лиги чемпионов. «Интер» рассчитывал в привычном стиле получить ничью в игре с «Байером». Команда Хаби Алонсо вырвала победу, а миланцы оказались единственным клубом первой восьмерки в таблице, который не сумел набрать три очка. Индзаги не раскусил немецкого чемпиона, а лучше всего матч описывает статистика ударов в створ – 5:0 в пользу «Байера».

«Бавария». Обыграть нынешний «Шахтёр» просто. Достаточно пробить их голкипера. Поэтому «Бавария» в категории грандов с приключениями. Развернулся Олисе, претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Но легкая победа немцев не позволяет забывать о важных деталях. «Бавария» пропустила на первых минутах. Поражения на общем этапе ЛЧ гранд пока не перекрыл, это лишь первый шаг.

Неудачники недели

«Спортинг». Без тренера Аморима симпатичный клуб из Лиссабона разваливается на глазах. Пока Рубен проигрывает с «Манчестер Юнайтед», португальская команда уступает в Лиге чемпионов. После разгрома от «Арсенала» они проиграли два поединка на родине, а теперь залегли на дно в Брюгге. Бельгийцы пропустили на третьей минуте матча, но воспользовались чужими ошибками, выиграли 2:1.

«Лейпциг». Не стоит удивляться нулю в графе «очки» у «Янг Бойз» и «Слована». Для них просто участие в турнире уже успех, особенно для клуба из Словакии. Там отец и сын Вайссы просто хорошо проводят время, встречают другие футбольные династии. Но вот «Лейпциг» имеет жирный бюджет и сильных футболистов. При этом проиграли шесть раз подряд, не сумели сломать «Астон Виллу» в домашнем матче.

«Монако». Проиграть можно по-разному. «Интер», «Боруссия» и «Аталанта» уступили, но им не стоит отчаиваться. А «Монако» с таким футболом, как против «Арсенала», может вылететь из Лиги чемпионов. Впереди у Головина поединки против «Астон Виллы» дома и с «Интером» в гостях. Если защитники будут выступать настолько слабо, то можно дважды испортить впечатления от удачного старта.