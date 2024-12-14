«Бохум» доигрывал встречу чемпионата Германии с нападающим в воротах

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вчера, 23:59

Вратарь «Бохума» не смог доиграть матч 14‑го тура Бундеслиги с «Унионом» из‑за попадания в него постороннего предмета с трибун.

Игра была приостановлена на 90+1‑й минуте. Предположительно, в футболиста попала зажигалка. Голкиперу оказали помощь, а главный арбитр поединка увёл команды в подтрибунное помещение.

После 25 минут паузы встречу возобновили, однако Древес не смог продолжить игру, а у «Бохума» оказался исчерпан лимит замен. Место в воротах занял нападающий . В итоге форвард не пропустил, счёт не изменился — 1:1.