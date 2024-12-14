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«Бохум» доигрывал встречу чемпионата Германии с нападающим в воротах

вчера, 23:59
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)1 : 1Логотип футбольный клуб БохумБохумМатч завершен

Вратарь «Бохума» Патрик Древес не смог доиграть матч 14‑го тура Бундеслиги с «Унионом» из‑за попадания в него постороннего предмета с трибун.

Игра была приостановлена на 90+1‑й минуте. Предположительно, в футболиста попала зажигалка. Голкиперу оказали помощь, а главный арбитр поединка увёл команды в подтрибунное помещение.

После 25 минут паузы встречу возобновили, однако Древес не смог продолжить игру, а у «Бохума» оказался исчерпан лимит замен. Место в воротах занял нападающий Филипп Хофманн. В итоге форвард не пропустил, счёт не изменился — 1:1.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:39
А почему бы тогда пострадавшей команде не дать дополнительную замену? По хорошему, надо наказывать таких болельщиков и клуб хозяев, который должен обеспечивать безопасность на своём домашнем стадионе. Если так сделают, то это будет уроком для других.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:59
Зажигалка?...тогда наверное это zippo...от cricket вряд ли можно пострадать)...
Capral
Capral
сегодня в 00:10
В 2003 было нечто похожее, в игре Рома-Динамо Киев. Один из болельщиков Ромы бросил зажигалку в судью, разбив ему висок. В итоге- засчитали поражение Роме-0:3.
drug01
drug01
сегодня в 00:05
Это была необычная игра. Хорошо что ничья
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:02
Интересно в Бундеслиге тоже команду накажут, а не хулигана, бросившего зажигалку?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:00
Наказать стадион надо за это.
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