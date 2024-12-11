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Экс-игрок «Спартака» МакГиди работает скаутом

сегодня, 11:59

Бывший полузащитник «Спартака» Айден МакГиди рассказал источнику о том, чем занимается после завершения карьеры.

Сейчас помогаю одному клубу в Англии с подбором игроков. В том числе [работа скаута]. Занимаюсь этим с тех пор, как закончил карьеру. Есть много вещей, за которые, как мне кажется, я мог бы взяться, но пока скорее присматриваюсь. Тренер? Мне нравится эта работа. Менеджер? Не уверен, что хочу им быть, потому что в конце концов их всех всегда увольняют, не так ли? Так постоянно происходит, особенно в России.

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lotsman
lotsman
сегодня в 13:16
Ну, допустим, не работает, а помогает своему другу, скауту из Уигана. А по поводу работы он только присматривается. Хорошо отзывается о Карпине - " Карпин — сильная личность. Если он что-то сказал, должно быть только так и никак иначе!" Нравилось, что в Спартаке был строгий контроль за весом игроков. - "Раньше нас каждый день взвешивал врач. Физиотерапевт определял максимальную планку веса. Если показатель был больше этого числа, вас штрафовали по 1 доллару за грамм." Думает о том, чтобы написать книгу о своём пребывании в Спартаке.))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:06
Это вы к чему ? Если , что - то место "гендира" в Спартаке уже вроде занято. Так , что не обессудь Айден - как ни будь в следующий раз...)
Гость
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