Экс-игрок «Спартака» МакГиди работает скаутом

Бывший полузащитник «Спартака» рассказал источнику о том, чем занимается после завершения карьеры.

Сейчас помогаю одному клубу в Англии с подбором игроков. В том числе [работа скаута]. Занимаюсь этим с тех пор, как закончил карьеру. Есть много вещей, за которые, как мне кажется, я мог бы взяться, но пока скорее присматриваюсь. Тренер? Мне нравится эта работа. Менеджер? Не уверен, что хочу им быть, потому что в конце концов их всех всегда увольняют, не так ли? Так постоянно происходит, особенно в России.