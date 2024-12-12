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Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили Азербайджан

сегодня, 13:30

Футболисты «Интер Майами» Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба посетили Азербайджан.

11 декабря игроки прибыли в Баку. На развлекательном мероприятии, посвящённом встрече с фанатами в Baku Crystal Hall, Месси подарил болельщикам футбольные мячи с автографами. Также в спортивно-концертном комплексе показали документальный фильм о форварде сборной Аргентины.

Месси поблагодарил организаторов за приём:

Во время этого визита в Баку у меня была возможность познакомиться с богатой культурой и людьми Азербайджана. От своего имени и от имени моих товарищей по команде я благодарю всех за организацию этой встречи. Поддержка и гостеприимство были очень хорошими. Большое спасибо!

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Все комментарии
311
311
сегодня в 13:46
По ошибке в бакинский интер привезли
Sкрудж
Sкрудж ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:45
Да наверное не мог. В наше не простое время.
zfqtuurqyq2w
zfqtuurqyq2w
сегодня в 13:41
Визит звёздного состава "Интер Майами" в Азербайджан стал значимым событием для местных болельщиков. Встреча с такими легендами мирового футбола, как Месси, Суарес, Бускетс и Альба, несомненно, оставила яркие впечатления. Подаренные мячи с автографами и показ документального фильма о Месси добавили мероприятию особую атмосферу. Важно отметить, что Месси выразил благодарность организаторам и подчеркнул значимость поддержки и гостеприимства азербайджанских фанатов. Такой визит способствует укреплению культурных связей и популяризации футбола в регионе.
allemz
allemz
сегодня в 13:37
Это ж сколько Алиев забашлял им, чтобы всей кодлой приехали и такой хвалебный текст настрочили под диктовку?)
shlomo
shlomo
сегодня в 13:36
Мог бы и в Россию транзитом заскочить...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:34
Далековато от Майами забрались
Гость
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