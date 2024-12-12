Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили Азербайджан

Футболисты «Интер Майами» , , и посетили Азербайджан.

11 декабря игроки прибыли в Баку. На развлекательном мероприятии, посвящённом встрече с фанатами в Baku Crystal Hall, Месси подарил болельщикам футбольные мячи с автографами. Также в спортивно-концертном комплексе показали документальный фильм о форварде сборной Аргентины.

Месси поблагодарил организаторов за приём:

Во время этого визита в Баку у меня была возможность познакомиться с богатой культурой и людьми Азербайджана. От своего имени и от имени моих товарищей по команде я благодарю всех за организацию этой встречи. Поддержка и гостеприимство были очень хорошими. Большое спасибо!