Гвардиола: «Я не уйду в отставку»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не покинет клуб, несмотря на неудачные результаты.
Я не уйду в отставку. Я хочу продолжать работать в «Манчестер Сити», чтобы поддерживать футболистов.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не покинет клуб, несмотря на неудачные результаты.
Я не уйду в отставку. Я хочу продолжать работать в «Манчестер Сити», чтобы поддерживать футболистов.
Я так понимаю, тренером он уже наработался, решил командным психологом немного поработать.
Я так понимаю, тренером он уже наработался, решил командным психологом немного поработать.