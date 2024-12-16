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Гвардиола: «Я не уйду в отставку»

сегодня, 09:55

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не покинет клуб, несмотря на неудачные результаты.

Я не уйду в отставку. Я хочу продолжать работать в «Манчестер Сити», чтобы поддерживать футболистов.

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Все комментарии
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
сегодня в 11:42
интересно, сказал бы Хосеп тоже самое если бы клуб был не Сити, а Хоффенхайм к примеру
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:41
Гвардиола: «Я не уйду в отставку пока не отправлю команду в Чемпионшип »
rux68vfpm6td
rux68vfpm6td
сегодня в 11:21
Силы духа не хватает,слабак!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:59
В самом не уйдёт в отставку или это будет казаться что он проиграл
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:45
    tu2f4naj58xv
    tu2f4naj58xv
    сегодня в 10:32
    Тут больше похоже на то, что сами игроки сливают тренера.
    c22aqkk5wuh9
    c22aqkk5wuh9
    сегодня в 10:31
    Правильно, пусть увольняют с выплатой огромной компенсации.
    матос
    матос
    сегодня в 10:29, ред.
    " Я не уйдут в отставку. " )))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:25
    Игроки заленились или разучились играть. Нужно их поддерживать, бедненьких...
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 10:24
    Ну это как сказать, ты не уйдёшь, так тебя могут уйти.)
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 10:11
    5cmrmb8nqyey
    5cmrmb8nqyey
    сегодня в 10:08
    Ответил коротко и ясно
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 10:06
    уйти в отставку, значит позволит врагам МанСити почувствовать себя победителями.
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 10:05
    "Я хочу продолжать работать в «Манчестер Сити», чтобы поддерживать футболистов."

    Я так понимаю, тренером он уже наработался, решил командным психологом немного поработать.
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:04
    Значит он верит в команду!!!!
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 10:04
    В отставку могут просто отправить...
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 09:58
    Ну как на проигрыши посмотрит хозяин.
    fpuyha8yz4r2
    fpuyha8yz4r2
    сегодня в 09:56
    От такого бабла дрыном не отгонишь
    Гость
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