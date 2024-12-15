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Анчелотти прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Винисиусе

сегодня, 09:14
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)3 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий о спорном эпизоде с участием бразильского крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3).

Я посмотрел повтор после игры. Пенальти на Винисиусе кажется мне совершенно очевидным.

На 76-й минуте матча Винисиус оказался на газоне после контакта с ногой защитника «Райо Вальекано» Абдула Мумина. Главный арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра не стал назначать пенальти в ворота «Райо Вальекано».

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Все комментарии
5cry9t2jesj3
5cry9t2jesj3
сегодня в 10:34
Вот именно: "...кажется мне ...."! Цирковая труппа на поле!
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 10:20
ну судьи есть судьи, в испании они уже давно против Реала!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:01
Надо выигрывать так , чтобы не было вопросов к судейству .
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:59, ред.
Анчелотти, у тебя в составе такие игроки... Они обязаны обыгрывать подобные клубы на классе... Вместо этого Реал пропускает от слабого Райо Вальекано целых три мяча и забивает только три... Мало того, тренер вцепился в сомнительный пенальти, вместо того, чтобы хоть формально покритиковать игроков и принять часть вины на себя...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:47
до конца сезона сливочные будут вот так давит на судей.
eqjzp7nxqe8y
eqjzp7nxqe8y
сегодня в 09:17
Засудили чуть-чуть сливочных
Гость
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