Анчелотти прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Винисиусе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий о спорном эпизоде с участием бразильского крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в матче 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3).
Я посмотрел повтор после игры. Пенальти на Винисиусе кажется мне совершенно очевидным.
На 76-й минуте матча Винисиус оказался на газоне после контакта с ногой защитника «Райо Вальекано» Абдула Мумина. Главный арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра не стал назначать пенальти в ворота «Райо Вальекано».