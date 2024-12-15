Анчелотти прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Винисиусе

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сегодня, 09:14

Главный тренер мадридского «Реала» дал комментарий о спорном эпизоде с участием бразильского крайнего нападающего «сливочных» в матче 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3).

Я посмотрел повтор после игры. Пенальти на Винисиусе кажется мне совершенно очевидным.

На 76-й минуте матча Винисиус оказался на газоне после контакта с ногой защитника «Райо Вальекано» . Главный арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра не стал назначать пенальти в ворота «Райо Вальекано».