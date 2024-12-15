Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2024/2025

Мотта об игре с «Венецией»: «Мы должны совершить скачок в менталитете»

сегодня, 11:40
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб ВенецияВенецияМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвёл итоги матча 16-го тура Серии А против «Венеции» (2:2).

Сегодня мы выступили не очень хорошо, это видно по результату. Мы должны действовать лучше. Мы не можем быть довольны игрой и результатом. Мы должны совершить скачок в менталитете: после того, как мы повели в счёте, мы должны были закрыть игру.

Также Мотта высказался по поводу недовольства фанатов «Ювентуса» результатами команды.

Протест? Болельщики вольны выражать свои эмоции. Первыми, кто недоволен результатом, являются игроки. В этот момент мы должны оставаться вместе, объединившись, чтобы изменить эту ситуацию. Мы не хотим оставаться там, где мы сейчас находимся.

Напомним, после игры фанаты «Ювентуса» подвергли команду обструкции. После чего игроки подошли к трибуне, чтобы извиниться.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» установил два клубных антирекорда XXI века.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Спортивный директор «Ювентуса» высказался в поддержку Дугласа Луиса
Сегодня, 11:30
Защитник «Ювентуса» Данило отреагировал на слухи об уходе из клуба
Сегодня, 10:54
Гвардиола заявил, что не покинет клуб, несмотря на игровой кризис команды
Сегодня, 10:23
Анчелотти прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Винисиусе
Сегодня, 09:14
Спортивный директор «Баварии» ответил на вопрос о возможной замене Кейну
Сегодня, 09:02
Пуйоль: «Кубарси больше похож на Пике, чем на меня»
Вчера, 15:23
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:15
Да уж. Совершенно не впечетляет своей игрой Юве.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 