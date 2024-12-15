Мотта об игре с «Венецией»: «Мы должны совершить скачок в менталитете»

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сегодня, 11:40

Главный тренер «Ювентуса» подвёл итоги матча 16-го тура Серии А против «Венеции» (2:2).

Сегодня мы выступили не очень хорошо, это видно по результату. Мы должны действовать лучше. Мы не можем быть довольны игрой и результатом. Мы должны совершить скачок в менталитете: после того, как мы повели в счёте, мы должны были закрыть игру.

Также Мотта высказался по поводу недовольства фанатов «Ювентуса» результатами команды.

Протест? Болельщики вольны выражать свои эмоции. Первыми, кто недоволен результатом, являются игроки. В этот момент мы должны оставаться вместе, объединившись, чтобы изменить эту ситуацию. Мы не хотим оставаться там, где мы сейчас находимся.

Напомним, после игры фанаты «Ювентуса» подвергли команду обструкции. После чего игроки подошли к трибуне, чтобы извиниться.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» установил два клубных антирекорда XXI века.