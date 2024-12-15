Спортивный директор «Ювентуса» высказался в поддержку Дугласа Луиса

Спортивный директор «Ювентуса» поддержал полузащитника «старой синьоры» и сборной Бразилии .

Он приехал не в лучших кондициях с Копа Америка и приложил много усилий: не так плохо, как его изображают, а потом получил травму. Прошло два месяца, в футболе спешат сжечь всех, но у него отличные качества, и мы ждём его.