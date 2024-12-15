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Хамес Родригес: «Колумбия входит в тройку лучших национальных команд мира»

сегодня, 12:35

Атакующий полузащитник «Райо Вальекано» и сборной Колумбии Хамес Родригес высказался о текущем уровне своей национальной команды.

На данный момент мы входим в тройку лучших национальных команд мира и обыграли все большие команды: Германию, Бразилию, Аргентину, Уругвай, Испанию… Нам нравится играть против больших команд. В Колумбии я стараюсь быть «джокером» для всех своих партнёров по команде. Я перемещаюсь по всему полю, и у нас очень хорошие партнёрские отношения: с Луисом Диасом, с Джоном Ариасом, Лермой, Риосом… Было бы несправедливо говорить только о некоторых из них. У нас очень качественная команда, которая знает, как играть в больших матчах.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 12:57
Ну все будущий чемпион мира уже известен...:)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:50
В Колумбии очень хороший белый порошок...
drug01
drug01
сегодня в 12:50
Команда хорошая и результат не плохой
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