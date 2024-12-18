Головин: «Переход в другой клуб? Меня всё устраивает в „Монако“»

Полузащитник «Монако» и сборной России рассказал, почему принял решение продлить контракт с французским клубом до 2029 года.

Пятилетний контракт — это предложение со стороны руководства «Монако», за что я очень благодарен. Это и стабильность, уверенность в завтрашнем дне, и оценка моей игры. Повторю, что здесь можно только сказать слова благодарности в адрес руководства клуба. Переход в другой клуб? Во-первых, меня всё устраивает в «Монако», мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Во-вторых, даже если представить, что какой-то клуб проявляет серьёзную заинтересованность во мне, интересы «Монако», который мне многое дал, обязательно должны быть учтены. Это даже не обсуждается. Поэтому с подписанием нового контракта в этом вопросе ничего не поменялось.