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Головин: «Переход в другой клуб? Меня всё устраивает в „Монако“»

сегодня, 10:06

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, почему принял решение продлить контракт с французским клубом до 2029 года.

Пятилетний контракт — это предложение со стороны руководства «Монако», за что я очень благодарен. Это и стабильность, уверенность в завтрашнем дне, и оценка моей игры. Повторю, что здесь можно только сказать слова благодарности в адрес руководства клуба. Переход в другой клуб? Во-первых, меня всё устраивает в «Монако», мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Во-вторых, даже если представить, что какой-то клуб проявляет серьёзную заинтересованность во мне, интересы «Монако», который мне многое дал, обязательно должны быть учтены. Это даже не обсуждается. Поэтому с подписанием нового контракта в этом вопросе ничего не поменялось.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. За монегасков 28-летний атакующий полузащитник сыграл 221 матч, забил 33 мяча и отдал 40 ассистов.

Ранее сообщалось, что Головин входит в топ-25 самых дорогих игроков Лиги 1.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 10:16
Продлил контракт с Монако потому что предложений из более топовых клубов не поступало, а идти в клуб ниже рангом естественно не захочет. Его и в Монако всё устраивает.)
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