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Захарян не сыграет до конца года

сегодня, 12:10

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян вряд ли выйдет на поле в текущем году. Об этом сообщил представитель игрока Геннадий Голубин.

Не ждите никаких прорывов. Всё будет, как наступит время. У команды осталось несколько игр. Даже если он скоро начнёт со всеми тренироваться, будет сложно подготовиться и набрать форму, чтобы Арсен играл. Скорее всего, он не сыграет до конца года. Когда он будет играть? Надо почувствовать тонус и форму.

Ранее, в «Реале Сосьедад» ответили на вопрос о возможной аренде Захаряна.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 15:17, ред.
Да полностью с Вами согласен, товарищ Мигицко!!!!!!! Заха, парень себе на уме. Удрал из России. Ему пофиг, где играть, главное- в Европе остаться. А про шахтеров, всё правильно сказали, поэтому меня это так и возмутило. Пацан, ни жизни не видел, ни футбола не знает, год поиграл у ростовщиков, и сразу огромные баблище!!! Вопрос- за что?! Оно и понятно, народные бабки не считают в банке...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
AleS
AleS ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:09
Еще такой моментик. Шахтер на больничном - значит действительно человек заболел, с температурой лежит дома или еще что-то серьезное. Вряд ли шахтера поймут, если он на работу не выйдет, из-за того, что он не форме, потому что лодышка перенапряжена)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:28, ред.
Захарян наверное решил обновить рекорд по набору физической формы после травмы принадлежащий другому бывшему Динамовцу Кокорину.)))
lotsman
lotsman
сегодня в 13:40
А никто и не сомневался, что Захарян не будет играть в этом году. Да и в следующем ещё под вопросом.)
AleS
AleS
сегодня в 13:39
Он просто по стопам Сани пошел, своего кумира.
Capral
Capral
сегодня в 13:16
Сенатов!!!

Слушай здесь!!! Конечно можно было и не отвечать на твои провокации, но я все же отвечу. Ну так вот! Шахтеры, по полгода не получают зарплату, при том, что рискуют жизнью ежедневно!!! А этот сопляк, хвастал своей зарплатой, которую он не заслужил!!! Это только в российском футболе возможно такое извращение, чтобы ссыкун получал такие бабки!!! Вот это меня и всбесило!!!
y35eb3m44zg4
y35eb3m44zg4
сегодня в 13:03, ред.
Процесс совершенствования в Европе идет успешно, после него вряд ли кому из наших футболистов будут предлагать хорошие места.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:55, ред.
Вспоминаю, как после его первой заоблачной зарплаты, он рассказывал, что папе купил квартиру, дяде машину, ну и дальше по списку!!! Вот, тогда то, я и понял- с кем имею дело. Если честно, мне его не жаль, хитрый малый, не люблю таких.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:48
Шашлыки, нарды, коньяк.....
Capral
Capral
сегодня в 12:45, ред.
Не послушали они меня, вот и результат. А ведь предупреждал- не берите этого ребенка, не открывайте его от маминой сиськи, не готов он к жизни за бугром!!!

Интересно, чем он занимается. Времени свободного много... Снова учит испанцев русскому мату, вместо того, чтобы учить испанский?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
STVA 1
STVA 1 ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 12:27, ред.
Скорее всего так оно и будет. не будет он играть в РС.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:17
Не знают как избавиться от такого игрока...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:12
"Захарян не сыграет до конца года"- Какого? )
Вещий
Вещий
сегодня в 12:12
Как то совсем все плохо.... тут можно и после зимней паузы плотно присесть на лавку.
Гость
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