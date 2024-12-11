Захарян не сыграет до конца года

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян вряд ли выйдет на поле в текущем году. Об этом сообщил представитель игрока Геннадий Голубин.
Не ждите никаких прорывов. Всё будет, как наступит время. У команды осталось несколько игр. Даже если он скоро начнёт со всеми тренироваться, будет сложно подготовиться и набрать форму, чтобы Арсен играл. Скорее всего, он не сыграет до конца года. Когда он будет играть? Надо почувствовать тонус и форму.
Ранее, в «Реале Сосьедад» ответили на вопрос о возможной аренде Захаряна.
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Слушай здесь!!! Конечно можно было и не отвечать на твои провокации, но я все же отвечу. Ну так вот! Шахтеры, по полгода не получают зарплату, при том, что рискуют жизнью ежедневно!!! А этот сопляк, хвастал своей зарплатой, которую он не заслужил!!! Это только в российском футболе возможно такое извращение, чтобы ссыкун получал такие бабки!!! Вот это меня и всбесило!!!
Слушай здесь!!! Конечно можно было и не отвечать на твои провокации, но я все же отвечу. Ну так вот! Шахтеры, по полгода не получают зарплату, при том, что рискуют жизнью ежедневно!!! А этот сопляк, хвастал своей зарплатой, которую он не заслужил!!! Это только в российском футболе возможно такое извращение, чтобы ссыкун получал такие бабки!!! Вот это меня и всбесило!!!
Интересно, чем он занимается. Времени свободного много... Снова учит испанцев русскому мату, вместо того, чтобы учить испанский?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Интересно, чем он занимается. Времени свободного много... Снова учит испанцев русскому мату, вместо того, чтобы учить испанский?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣