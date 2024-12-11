Захарян не сыграет до конца года

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сегодня, 12:10

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России вряд ли выйдет на поле в текущем году. Об этом сообщил представитель игрока Геннадий Голубин.

Не ждите никаких прорывов. Всё будет, как наступит время. У команды осталось несколько игр. Даже если он скоро начнёт со всеми тренироваться, будет сложно подготовиться и набрать форму, чтобы Арсен играл. Скорее всего, он не сыграет до конца года. Когда он будет играть? Надо почувствовать тонус и форму.

Ранее, в «Реале Сосьедад» ответили на вопрос о возможной аренде Захаряна.