Черчесов объяснил свои слова про «бесхозную» команду Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил, что имел в виду, когда говорил про «бесхозную» национальную команду после поражения в Лиге наций.
Сборная Казахстана с одним очком заняла последнее место в группе 3 дивизиона B в Лиге наций. После поражения от Норвегии в последнем туре Черчесов заявил, что сборная Казахстана до его прихода была «бесхозной».
До назначения Черчесова казахстанскую сборную возглавлял российский тренер Магомед Адиев.
Магомед, точно знает, что я сказал. Но так как он помладше, а я — постарше, спокойно на это реагирую. Я сказал про конкретную вещь — календарь. Когда календарь составляли, тогда, видимо, она была бесхозной. Последние две недели и сегодня четыре часа я разговаривал по поводу календаря. Когда он не создан так, как надо, я провожу в общей сложности 11 тренировок за три сбора. Это шесть игр, а не получается даже [в среднем] двух тренировок на игру. Вот что я сказал. Я постоянно поздравлял Адиева с победами. Я его и не обидел, мы переписывались. Я знаю, что я сказал и что я имел в виду.
В апреле 2022-го Адиев возглавил сборную Казахстана, а в 2023-м подарил волшебные эмоции всей стране – 6 побед в 10 матчах отбора. Этого совсем чуть-чуть не хватило для выхода на Евро-2024 напрямую.
А ведь на сайте тоже обозначали успехи тренера. Как отыгрались со сборной данией бронзовых призеров, а игра с финами? Но под конец что то пошло не так, видимо у Адиева были взоры возглавить родной клуб в Чечне под конец уговорили.
В апреле 2022-го Адиев возглавил сборную Казахстана, а в 2023-м подарил волшебные эмоции всей стране – 6 побед в 10 матчах отбора. Этого совсем чуть-чуть не хватило для выхода на Евро-2024 напрямую.
А ведь на сайте тоже обозначали успехи тренера. Как отыгрались со сборной данией бронзовых призеров, а игра с финами? Но под конец что то пошло не так, видимо у Адиева были взоры возглавить родной клуб в Чечне под конец уговорили.
Если он таким "языком" доносит свои мысли до футболистов на тренировках или перед и во время игры, то я нисколько не удивлён плачевным результатам команды под его мудрым руководством.
Если он таким "языком" доносит свои мысли до футболистов на тренировках или перед и во время игры, то я нисколько не удивлён плачевным результатам команды под его мудрым руководством.