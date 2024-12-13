Черчесов объяснил свои слова про «бесхозную» команду Казахстана

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вчера, 23:25

Главный тренер сборной Казахстана объяснил, что имел в виду, когда говорил про «бесхозную» национальную команду после поражения в Лиге наций.

Сборная Казахстана с одним очком заняла последнее место в группе 3 дивизиона B в Лиге наций. После поражения от Норвегии в последнем туре Черчесов заявил, что сборная Казахстана до его прихода была «бесхозной».

До назначения Черчесова казахстанскую сборную возглавлял российский тренер .