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Черчесов объяснил свои слова про «бесхозную» команду Казахстана

вчера, 23:25

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил, что имел в виду, когда говорил про «бесхозную» национальную команду после поражения в Лиге наций.

Сборная Казахстана с одним очком заняла последнее место в группе 3 дивизиона B в Лиге наций. После поражения от Норвегии в последнем туре Черчесов заявил, что сборная Казахстана до его прихода была «бесхозной».

До назначения Черчесова казахстанскую сборную возглавлял российский тренер Магомед Адиев.

Магомед, точно знает, что я сказал. Но так как он помладше, а я — постарше, спокойно на это реагирую. Я сказал про конкретную вещь — календарь. Когда календарь составляли, тогда, видимо, она была бесхозной. Последние две недели и сегодня четыре часа я разговаривал по поводу календаря. Когда он не создан так, как надо, я провожу в общей сложности 11 тренировок за три сбора. Это шесть игр, а не получается даже [в среднем] двух тренировок на игру. Вот что я сказал. Я постоянно поздравлял Адиева с победами. Я его и не обидел, мы переписывались. Я знаю, что я сказал и что я имел в виду.

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Все комментарии
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 01:28, ред.
Были результаты изначально. Отказался помню Терек еще возглавить так как успехи в сборной Казахстана .
В апреле 2022-го Адиев возглавил сборную Казахстана, а в 2023-м подарил волшебные эмоции всей стране – 6 побед в 10 матчах отбора. Этого совсем чуть-чуть не хватило для выхода на Евро-2024 напрямую.
А ведь на сайте тоже обозначали успехи тренера. Как отыгрались со сборной данией бронзовых призеров, а игра с финами? Но под конец что то пошло не так, видимо у Адиева были взоры возглавить родной клуб в Чечне под конец уговорили.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:23, ред.
МолодЕц С.С., с честью выпутался из паутины своих словес, сплетённой им своим языком без костей во время первого интервью. Но, как известно, языком управляет серое вещество, находящееся в черепной коробке, из чего можно сделать вывод, что в ТОМ интервью он говорил то, о чём думал, и что сказал во всеуслышание.
Если он таким "языком" доносит свои мысли до футболистов на тренировках или перед и во время игры, то я нисколько не удивлён плачевным результатам команды под его мудрым руководством.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:17
Да не!Просто
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:17
Чем больше он делает публичных зявлений, тем большее раздрожение он вызывает у футбольной общественности, особенно у болельщиков.
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:15
До него этот типа колхоз лучше играл!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:00
Стас, тебе как человеку публичному надо вовремя "фильтровать базар", что бы потом не оправдываться и не объяснять, что смысл твоих слов был самым благопристойным...)
протон
протон
вчера в 23:47
Тут включил кавказский эйджизм - "он помладше, я постарше". уважаемый саламыч для того и дали тебе этот колхоз что бы улучшил, а ты свалил на магомеда)))
Capral
Capral
вчера в 23:34
Никак не успокоится.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:28
Оказывается календарь виноват.
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