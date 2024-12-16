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Мостовой рассказал, почему не перешёл в «Реал»

сегодня, 17:20

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос о причинах несостоявшегося перехода в «Реал».

Да, я мог перейти из «Сельты» в «Реал». Однако в Виго понимали, что без меня будет очень сложно, потому что я был капитаном и лучшим игроком команды.

И когда мадридцы сделали запрос о трансфере, в клубе запросили 25 миллионов евро. Это как сейчас 100!

Но мне было уже 32 года – и за такого возрастного футболиста «сливочные» не могли заплатить такую сумму.

Конечно, немного жалею о том, что не рискнул и не настоял на трансфере. Но меня тогда все устраивало, хорошая команда, прекрасный город, семья счастлива.

Может быть, надо было плюнуть на все и покинуть «Сельту»... Ведь были еще варианты с переходом в «Ливерпуль» и «Ювентус».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ juwj2q9t5hbk (раскрыть)
сегодня в 18:48
Объяснитесь, сударь, что вы имели в виду, когда сказали ЭТО. "Глубоко болен" - это ж надо додуматься до таких слов. В каком из них вы нашли признаки болезни ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:44
Верю, что "Реал" интересовался нашим футболистом, потому что в Виго он показывал действительно фееричную игру. Почему я утверждаю это ? Потому что неоднократно на Ю-тубе выкладывались сюжеты об этом, и Александр был хорош, а его голы превосходны. Вместе с Карпиным были лидерами команды.
Не перешёл в королевский клуб... это его выбор, и его объяснения этому решению вполне убедительны.
протон
протон
сегодня в 18:16
В 2000 Реал хотел купить Царя, а получил Фигу
Juriur
Juriur
сегодня в 18:02
Мостовой жалеет, что он не стал царем Мадрида.
juwj2q9t5hbk
juwj2q9t5hbk
сегодня в 17:56
Такое впечатление, что человек глубоко болен.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:37
Первые шаги Александра Мостового в медийных активностях футбольного клуба.(новая должность )...)
shur
shur
сегодня в 17:30
...именно сейчас это так актуально,но за новость спасибо,в то время
Он мог себе позволить и это совсем другая история...!
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