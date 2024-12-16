Мостовой рассказал, почему не перешёл в «Реал»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос о причинах несостоявшегося перехода в «Реал».
Да, я мог перейти из «Сельты» в «Реал». Однако в Виго понимали, что без меня будет очень сложно, потому что я был капитаном и лучшим игроком команды.
И когда мадридцы сделали запрос о трансфере, в клубе запросили 25 миллионов евро. Это как сейчас 100!
Но мне было уже 32 года – и за такого возрастного футболиста «сливочные» не могли заплатить такую сумму.
Конечно, немного жалею о том, что не рискнул и не настоял на трансфере. Но меня тогда все устраивало, хорошая команда, прекрасный город, семья счастлива.
Может быть, надо было плюнуть на все и покинуть «Сельту»... Ведь были еще варианты с переходом в «Ливерпуль» и «Ювентус».
Не перешёл в королевский клуб... это его выбор, и его объяснения этому решению вполне убедительны.
Не перешёл в королевский клуб... это его выбор, и его объяснения этому решению вполне убедительны.
Он мог себе позволить и это совсем другая история...!
Он мог себе позволить и это совсем другая история...!