Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомГреция. Суперлига 2024/2025

Агент Шапи: «Есть диалог с французскими и испанскими клубами»

сегодня, 17:44

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего греческого «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал источнику об интересе к игроку из Франции и Испании.

Он достаточно быстро адаптировался в Греции. Уровень футбола там, будем объективны, как минимум не хуже, чем в России. Сулейманов чувствует себя очень комфортно. Но ни для кого не секрет, что у «Ариса» есть задача продать Шапи дальше и заработать денег.

«Арис» – это тот клуб, который скорее зарабатывает, чем тратится. И Шапи – один из главных активов клуба, на котором он может заработать. Мы не против. Понимаем, что в какой‑то момент надо будет делать следующий шаг.

Вести переговоры с французскими и испанскими клубами действительно намного проще, чем с немецкими или английскими. С французскими и испанскими клубами по Шапи диалог есть. Пока без конкретики.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Черчесов объяснил свои слова про «бесхозную» команду Казахстана
Вчера, 23:25
Захарян не сыграет до конца года
11 декабря
Черчесов подвёл итоги 2024 года
09 декабря
ОфициальноГоловин включён в заявку «Монако» на сегодняшний матч
07 декабря Фото
Приехал из «Краснодара» – вытеснил чемпиона Европы. Сафонов в огненной форме и делает ПСЖ лучше
06 декабряМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
Кокорин помог «Арису» обыграть «Эносис» в чемпионате Кипра
06 декабря
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:41
Как агенты активизировались. А я уже лично и забыл про такого игрока
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:14
Посмотрим куда его пихнут и главное за какую сумму.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:48
На французском надо с осторожностью разговаривать...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 