Агент Шапи: «Есть диалог с французскими и испанскими клубами»

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего греческого «Ариса» , рассказал источнику об интересе к игроку из Франции и Испании.

Он достаточно быстро адаптировался в Греции. Уровень футбола там, будем объективны, как минимум не хуже, чем в России. Сулейманов чувствует себя очень комфортно. Но ни для кого не секрет, что у «Ариса» есть задача продать Шапи дальше и заработать денег.

«Арис» – это тот клуб, который скорее зарабатывает, чем тратится. И Шапи – один из главных активов клуба, на котором он может заработать. Мы не против. Понимаем, что в какой‑то момент надо будет делать следующий шаг.

Вести переговоры с французскими и испанскими клубами действительно намного проще, чем с немецкими или английскими. С французскими и испанскими клубами по Шапи диалог есть. Пока без конкретики.