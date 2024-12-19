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Мбаппе: «Если бы не перешёл в „Реал“, то остался бы в ПСЖ до конца карьеры»

сегодня, 18:28

Бывший нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, ныне выступающий в составе мадридского «Реала», высказался о своём решении покинуть французский гранд минувшим летом.

Я провёл в ПСЖ семь лет, и для меня это было честью. Думаю, что сказал и доказал недостаточно, но всегда осознавал, где нахожусь и насколько великим клубом является ПСЖ. Я всегда говорил, что это самый большой клуб во Франции и один из лучших в мире. Но затем я перешёл в самый большой клуб в мире. Всегда говорил, что «Реал» — единственный клуб, ради которого я бы покинул ПСЖ. Если бы не смог перейти в «Реал», то остался бы в ПСЖ до конца карьеры. Конечно же, всегда смотрю матчи ПСЖ. У меня есть друзья в команде, и сейчас они играют хорошо.

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Все комментарии
ms6aq2n6kw2m
ms6aq2n6kw2m
сегодня в 21:16
Пока не блещет.
v5brr9ga6ksx
v5brr9ga6ksx
сегодня в 20:37
Ещё не поздно вернуться назад
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:01
Реал - это ему бонус за сломанный нос.
и потому отписался от ПСЖ и Дешама.
shur
shur
сегодня в 18:41
...ну не надо было Вини вчера ему пас голевой отдавать! Разговорился !!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:39
Короче всем лизнул! Ну а че , на худой конец есть путь к отступлению))
Гость
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