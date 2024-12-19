Мбаппе: «Если бы не перешёл в „Реал“, то остался бы в ПСЖ до конца карьеры»

Бывший нападающий ПСЖ , ныне выступающий в составе мадридского «Реала», высказался о своём решении покинуть французский гранд минувшим летом.

Я провёл в ПСЖ семь лет, и для меня это было честью. Думаю, что сказал и доказал недостаточно, но всегда осознавал, где нахожусь и насколько великим клубом является ПСЖ . Я всегда говорил, что это самый большой клуб во Франции и один из лучших в мире. Но затем я перешёл в самый большой клуб в мире. Всегда говорил, что «Реал» — единственный клуб, ради которого я бы покинул ПСЖ . Если бы не смог перейти в «Реал», то остался бы в ПСЖ до конца карьеры. Конечно же, всегда смотрю матчи ПСЖ . У меня есть друзья в команде, и сейчас они играют хорошо.