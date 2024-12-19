Мбаппе: «Постараемся выиграть Суперкубок Испании»

Нападающий «Реала» поделился мнением о завоевании двух трофеев в составе «сливочных»: Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка ФИФА .

Самое главное – это титулы. Голы помогают их завоёвывать, но команда всегда превыше всего. Мы взяли очень важный трофей. Из семи [возможных] мы выиграли первые два.

Мы постараемся выиграть Суперкубок Испании по возвращении после паузы. Другие [трофеи] тоже очень важны, но нужно жить в настоящем, оставаться такими же голодными, чтобы забрать остальные пять.