Игнашевич может сменить Слишковича на посту главного тренера «Оренбурга»

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сегодня, 20:04

Бывший наставник московского «Торпедо» и калининградской «Балтики» может сменить на посту главного тренера «Оренбурга».

По итогам первой части сезона 2024/2025 «Оренбург» Слишковича с 8 очками замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.

Боснийский специалист принял команду в начале октября после отставки испанца .

Под руководством Слишковича «Оренбург» провел 8 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Сергей Игнашевич пребывает без работы после ухода из «Балтики» по завершении сезона 2023/2024.