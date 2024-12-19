Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Игнашевич может сменить Слишковича на посту главного тренера «Оренбурга»

сегодня, 20:04

Бывший наставник московского «Торпедо» и калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич может сменить Владимира Слишковича на посту главного тренера «Оренбурга».

По итогам первой части сезона 2024/2025 «Оренбург» Слишковича с 8 очками замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.

Боснийский специалист принял команду в начале октября после отставки испанца Давида Деограсии.

Под руководством Слишковича «Оренбург» провел 8 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Сергей Игнашевич пребывает без работы после ухода из «Балтики» по завершении сезона 2023/2024.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, когда «Оренбург» примет решение о будущем Слишковича
Сегодня, 17:12
Экс-тренер «Сочи» Точилин: «Были предложения из ближайшего зарубежья»
17 декабря
«Ахмат» не планирует увольнять Ташуева до весенней части чемпионата
14 декабря
В «Химках» отреагировали на информацию о возможном назначении Игнашевича
10 декабря
СлухиВладимир Федотов может возглавить «Ахмат»
06 декабря
Дзагоев и Павлюченко приступили к обучению на тренерские лицензии УЕФА
03 декабря
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 22:40, ред.
....Игната я уважал,будучи ещё игроком, бульбаши люди аккуратные,упёртые,дисциплинированные....! В основном все предыдущие коменты в поддержку Тренера,так неужели мы
изменим мнение о нём в случае неудачи! В 45 -ять жизнь
наставника только начинается и опыт и заматерелость!!!
2yhyy5kf7nm6
2yhyy5kf7nm6
сегодня в 21:05
Один физрук, второй бегает из команды в команду и нигде ничего.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:52
Новое руководство Оренбурга вывели Балтику в РПЛ. Дешево и без особо выдающихся трансферов. Тут основная заслуга, на мой взгляд, принадлежала не им, а Игнашевичу, но тренера выбирали они.... так что все возможно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:47
Идти сейчас в Оренбург это палка о двух концах! Если он вытащит клуб из ямы и оставит его в РПЛ это будет большим плюсом для его карьеры! Но если случится обратное , то не уверен что его будут ждать хорошие предложения в дальнейшем!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:39
Зачем Сергею это нужно, он же не кризис-менеджер? Игнашевич звёзд с неба не хватает, но системно работать способен. Всё равно Оренбург вылетит. Может быть его хотят взять с прицелом на последующее возвращение в РПЛ?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:24
Как-то не верится, что Сергей Николаевич согласиться сейчас возглавить клуб, который одной ногой стоит уже в Первой лиге, особенно после работы в Балтике, которой не удалось удержаться в прошлом сезоне в РПЛ. И вторая подряд неудача с ещё одной командой аутсайдером может негативно сказаться на репутации молодого наставника. Тем более что у него до этого не всё благополучно было в московском Торпедо. Всё же стоит крепко задуматься, надо ли ему снова ступать на такой тонкий лёд, коим является тонущий Оренбург.
Болейте за своих, а не против чужих!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:23
Оренбургу щас никто не поможет, пердив ждёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:09
Не думаю, что это хорошее решение...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 