«Ахмат» не планирует увольнять Ташуева до весенней части чемпионата

По информации источника, «Ахмат» не планирует увольнять главного тренера до весны.

«Ахмат» не планирует увольнять Сергея Ташуева до весны. Такое решение было принято на собрании руководства клуба. Специалист поедет с командой на зимние сборы. В случае неудачных выступлений в начале весенней части сезона команду может возглавить другой специалист. Клуб контактировал с тренером Владимиром Федотовым, который дал устное согласие возглавить «Ахмат». Но после решения оставить у руля Ташуева со специалистом не связывались.