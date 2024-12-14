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«Ахмат» не планирует увольнять Ташуева до весенней части чемпионата

сегодня, 16:58

По информации источника, «Ахмат» не планирует увольнять главного тренера Сергея Ташуева до весны.

«Ахмат» не планирует увольнять Сергея Ташуева до весны. Такое решение было принято на собрании руководства клуба. Специалист поедет с командой на зимние сборы. В случае неудачных выступлений в начале весенней части сезона команду может возглавить другой специалист. Клуб контактировал с тренером Владимиром Федотовым, который дал устное согласие возглавить «Ахмат». Но после решения оставить у руля Ташуева со специалистом не связывались.

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Все комментарии
7sba8kfegmyr
7sba8kfegmyr
сегодня в 18:47
Нет смыла менять тренера до конца чемпионата.
112910415
112910415
сегодня в 18:00
подвесили тренера, получается
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:06
Довольно странная формулировка...
Гость
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