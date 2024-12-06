Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить «Ахмат».
По данным источника, руководство команды из Грозного рассматривает кандидатуру 58-летнего специалиста, однако окончательное решение пока не принято.
На данный момент «Ахмат» идёт на 15-м месте в таблице РПЛ.
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🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
человек по натуре, иначе показатели у Терека лучше бы были,
чёрт его знает...!!!
человек по натуре, иначе показатели у Терека лучше бы были,
чёрт его знает...!!!
Болейте за своих. а не против чужих!
Болейте за своих. а не против чужих!
думаю генерал-полковник не обидет!!!
думаю генерал-полковник не обидет!!!
Поболею за него в Ахмате!!!!!!! Удачи Федотову!!!!!!!
Поболею за него в Ахмате!!!!!!! Удачи Федотову!!!!!!!