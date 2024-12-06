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Владимир Федотов может возглавить «Ахмат»

вчера, 22:43

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить «Ахмат».

По данным источника, руководство команды из Грозного рассматривает кандидатуру 58-летнего специалиста, однако окончательное решение пока не принято.

На данный момент «Ахмат» идёт на 15-м месте в таблице РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:34
Терек в кризисе. Ташуев, при всем моем уважении не смог видимо. Ташуева ведь не спроста приглашали, учитывая первое увольнение не справедливое. Вытащить Терек из болота может только чудо.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:06
Давай, Санёк, до завтра. Сегодня не получилось такого яркого вечера воспоминаний как вчера. Ну ничего, ещё наверстаем!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:04
...всё,здоровья, я баиньки,хватит шашкой махать!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:02
Может быть. Есть истина в твоих словах. Пожалуй соглашусь.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:01
...а мне почему то кажется Вить, что он где то мягкий или гибкий
человек по натуре, иначе показатели у Терека лучше бы были,
чёрт его знает...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:56
Санёк, с таким человеком на поле и тренера не надо. Одно только его появление на поле вызовет смятение у соперников...)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:54
Круговорот кризисных менеджеров в футболе...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:41
Владимир Валентинович уже достаточно времени отдохнул и сейчас наверняка рассматривает варианты своего трудоустройства. Будет ли это Ахмат или другой какой-то клуб, но возможно уже весной после возобновления чемпионата РПЛ Федотов найдёт себе клуб для продолжения своей карьеры., может быть даже в столице.
Болейте за своих. а не против чужих!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:35
...Я тоже надеялся, но он мне симпатичен, если наладит в Грозном,
думаю генерал-полковник не обидет!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:30
Может это назначение поможет Ахмату
uvfvfjhtwm4n
uvfvfjhtwm4n
вчера в 23:07
Это не его команда, как и цска.
Capral
Capral
вчера в 22:56, ред.
Эх, а я, так надеялся увидеть его в другой команде...
Поболею за него в Ахмате!!!!!!! Удачи Федотову!!!!!!!
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