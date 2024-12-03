Дзагоев и Павлюченко приступили к обучению на тренерские лицензии УЕФА

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сегодня, 16:43

Слушатели второго набора по программе «А‑ УЕФА + В‑ УЕФА для профессиональных игроков» приступили к первому очному модулю обучения в академии РФС .

В группу 2024 года вошли 12 бывших футболистов, выступавших в прошлом за сборные России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана: , , , , , , , , , , и .

Пройти обучение по данной программе могут футболисты, завершившие карьеру и проведшие не менее 300 матчей на высшем уровне и/или не менее 20 официальных игр за национальную сборную.