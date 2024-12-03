Дзагоев и Павлюченко приступили к обучению на тренерские лицензии УЕФА

Слушатели второго набора по программе «А‑УЕФА + В‑УЕФА для профессиональных игроков» приступили к первому очному модулю обучения в академии РФС.
В группу 2024 года вошли 12 бывших футболистов, выступавших в прошлом за сборные России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана: Максим Бордачев, Сервер Джепаров, Алан Дзагоев, Игорь Лебеденко, Павел Мамаев, Кирилл Набабкин, Роман Павлюченко, Сергей Паршивлюк, Антон Путило, Михаил Сиваков, Георгий Щенников и Алексей Щеткин.
Пройти обучение по данной программе могут футболисты, завершившие карьеру и проведшие не менее 300 матчей на высшем уровне и/или не менее 20 официальных игр за национальную сборную.