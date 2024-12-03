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Дзагоев и Павлюченко приступили к обучению на тренерские лицензии УЕФА

сегодня, 16:43

Слушатели второго набора по программе «А‑УЕФА + В‑УЕФА для профессиональных игроков» приступили к первому очному модулю обучения в академии РФС.

В группу 2024 года вошли 12 бывших футболистов, выступавших в прошлом за сборные России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана: Максим Бордачев, Сервер Джепаров, Алан Дзагоев, Игорь Лебеденко, Павел Мамаев, Кирилл Набабкин, Роман Павлюченко, Сергей Паршивлюк, Антон Путило, Михаил Сиваков, Георгий Щенников и Алексей Щеткин.

Пройти обучение по данной программе могут футболисты, завершившие карьеру и проведшие не менее 300 матчей на высшем уровне и/или не менее 20 официальных игр за национальную сборную.

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Все комментарии
wgwcqmxh9dsm
wgwcqmxh9dsm
сегодня в 19:06
Добрая половина не пригодна будет даже для второй лиги.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:02
Паша Мамаев -тренер? Это даже не смешно. Тогда как же он без Коко будет "работать" ?
Гость
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