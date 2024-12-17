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Экс-тренер «Сочи» Точилин: «Были предложения из ближайшего зарубежья»

сегодня, 11:35

Российский тренер Александр Точилин рассказал источнику о том, что ему поступали предложения о работе из стран ближайшего зарубежья.

Последним клубом специалиста был «Сочи», который он покинул в декабре 2023 года.

Всё просто. Я готов, открыт для предложений. Но пока нет вариантов, которые были бы интересы. Потому посмотрим.

Поступают ли предложения? Да. Но по разным причинам не находим точки соприкосновения. Есть разные нюансы. Пока что‑то не срастается. Были предложения из ближайшего зарубежья. Но есть пока определённые нюансы, которые либо меня не устраивают, либо клубы.

Были разговоры по ФНЛ. Но не хотелось бы браться просто ради того, чтобы взяться. Хочется, чтобы был полноценный творческий тандем.

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