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Болельщики «Ливерпуля» и МЮ намерены объединиться, чтобы выразить протест

сегодня, 20:58

Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» намерены объединиться, чтобы выразить протест относительно повышения цен на билеты.

По информации источника, перед и во время очного матча команд в английской Премьер-лиге, который состоится 5 января и пройдёт на стадионе «Энфилд», фанаты этих двух клубов намерены вывесить баннер со словами «Хватит эксплуатировать преданность».

Данный шаг был предпринят на фоне растущего недовольства болельщиков из-за решения «Манчестер Юнайтед» повысить стоимость билетов для членов клуба до £ 66, а также отменить льготы для детей и пенсионеров.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:28
А насчёт повышения цен на Энфилде ни слова в статье. Видать скаузеры чисто по приколу решили поддержать МЮ.
shur
shur
сегодня в 22:26
...знали бы они про наши постоянно, растущие цены , отменили
бы протест мухой! Хотя Я их понимаю и поддерживаю, особенно
пенсионеров и детей,сам такой!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:21, ред.
Рэтклифф совсем потерял совесть.
сперва САФа оставил без денег)) сотрудникам сократил зарпл и премиальных.
и одновременно с этими мерами повышает цены на билетов.
наверно, так торопится починить крышу Олдж Траффорда)))
allemz
allemz
сегодня в 21:18, ред.
Повсеместный хайп "историчности" некоторых клубов, рассчитанный на глоров, стоит немалых денег! Бабки в кассу или бегом переживать за бывшие клубы Мойеса)))
qv2u4gmujc58
qv2u4gmujc58
сегодня в 21:08
Для таких целей можно болельщикам объединится.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:59
После этого перформанса могут подраться)))
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