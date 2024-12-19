Болельщики «Ливерпуля» и МЮ намерены объединиться, чтобы выразить протест

Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» намерены объединиться, чтобы выразить протест относительно повышения цен на билеты.
По информации источника, перед и во время очного матча команд в английской Премьер-лиге, который состоится 5 января и пройдёт на стадионе «Энфилд», фанаты этих двух клубов намерены вывесить баннер со словами «Хватит эксплуатировать преданность».
Данный шаг был предпринят на фоне растущего недовольства болельщиков из-за решения «Манчестер Юнайтед» повысить стоимость билетов для членов клуба до £ 66, а также отменить льготы для детей и пенсионеров.
бы протест мухой! Хотя Я их понимаю и поддерживаю, особенно
пенсионеров и детей,сам такой!!!
бы протест мухой! Хотя Я их понимаю и поддерживаю, особенно
пенсионеров и детей,сам такой!!!
сперва САФа оставил без денег)) сотрудникам сократил зарпл и премиальных.
и одновременно с этими мерами повышает цены на билетов.
наверно, так торопится починить крышу Олдж Траффорда)))
сперва САФа оставил без денег)) сотрудникам сократил зарпл и премиальных.
и одновременно с этими мерами повышает цены на билетов.
наверно, так торопится починить крышу Олдж Траффорда)))