Стала известна цена самого дешёвого билета на матчи Клубного ЧМ-2025

Первый этап продаж билетов на матчи Клубного чемпионата мира 2025 года стартует 19 декабря. Он продлится до 14 января.
Цены начинаются от 30 долларов (без учёта налогов и сборов) для первого этапа турнира. Стоимость варьируется в зависимости от матча.
Международная федерация футбола (ФИФА) также выделила квоту билетов для болельщиков клубов, принимающих участие в каждой игре, их можно приобрести через специальный доступ, предоставленный командами. Эта квота также включает условные билеты вплоть до финала, который состоится 13 июля на стадионе MetLife в Нью-Йорке.
Билеты для болельщиков клуба будут доступны в специальных ценовых категориях, их стоимость начинается от 36 долларов (включая налоги и сборы).
Билеты для широкой публики на стадию плей-офф поступят в продажу 16 января.