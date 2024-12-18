Стала известна цена самого дешёвого билета на матчи Клубного ЧМ-2025

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сегодня, 16:10

Первый этап продаж билетов на матчи Клубного чемпионата мира 2025 года стартует 19 декабря. Он продлится до 14 января.

Цены начинаются от 30 долларов (без учёта налогов и сборов) для первого этапа турнира. Стоимость варьируется в зависимости от матча.

Международная федерация футбола ( ФИФА ) также выделила квоту билетов для болельщиков клубов, принимающих участие в каждой игре, их можно приобрести через специальный доступ, предоставленный командами. Эта квота также включает условные билеты вплоть до финала, который состоится 13 июля на стадионе MetLife в Нью-Йорке.

Билеты для болельщиков клуба будут доступны в специальных ценовых категориях, их стоимость начинается от 36 долларов (включая налоги и сборы).

Билеты для широкой публики на стадию плей-офф поступят в продажу 16 января.