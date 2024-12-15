Ультрас «Ювентуса» оскорбляли своих игроков после ничьей с «Венецией»

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сегодня, 13:54

Ультрас «Ювентуса» оскорбляли футболистов «Старой синьоры» после минувшего матча 16-го тура итальянской Серии А с «Венецией» (2:2), в котором туринский клуб спасся от поражения на последней минуте игры.

По информации источника, поведение болельщиков вызвало гневную реакцию у нападающего «Ювентуса» , который сначала показал жестом, что они не должны так жёстко обращаться с игроками.

Однако ультрас «Старой синьоры» продолжили оскорблять футболистов, после чего сербский форвард повернулся к ним, саркастически подняв большой палец вверх.