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Ультрас «Ювентуса» оскорбляли своих игроков после ничьей с «Венецией»

сегодня, 13:54
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб ВенецияВенецияМатч завершен

Ультрас «Ювентуса» оскорбляли футболистов «Старой синьоры» после минувшего матча 16-го тура итальянской Серии А с «Венецией» (2:2), в котором туринский клуб спасся от поражения на последней минуте игры.

По информации источника, поведение болельщиков вызвало гневную реакцию у нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, который сначала показал жестом, что они не должны так жёстко обращаться с игроками.

Однако ультрас «Старой синьоры» продолжили оскорблять футболистов, после чего сербский форвард повернулся к ним, саркастически подняв большой палец вверх.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 15:12
Болельщики всегда требуют побед.
g64q8ac3fcas
g64q8ac3fcas
сегодня в 15:08
Всякое бывает, не нужно расстраивать своих болельщиков.
rge2p4a878gy
rge2p4a878gy
сегодня в 14:36
Зато шарлатановскую банду в ЛЧ грохнули, вот на гондольеров эмоций и не хватило
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:11
никогда такого не видел, чтоб при 0 поражений, было 10 ничьих и только 6 побед... наверное какой то рекорд.
половина чемпионата позади - игры нет результата нет. болельщики правы.
подождем следующую половину. однако не думаю, что что то изменится.
болельщикам терпения.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:56
Ювентус заслужил оскорбления...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:55
От любви до ненависти как говорится
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