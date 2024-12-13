Вопрос возвращения пива на стадионы обсудят в Госдуме в декабре

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, что вопрос возвращения продажи пива на стадионах обсудят на круглом столе в Государственной думе 24 декабря.
24 декабря будет совместный круглый стол, где вместе с комитетом Госдумы по экономической политике мы обсудим этот законопроект. Будем обсуждать вопрос возвращения пива на стадионы.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
но за этим словом кроется другая проблема,не всем иностранцем понятная - покрыть лачком, догнаться 10-15 кружечками, ёршика
в догонку и понеслась! Всем здоровья и с наступающим!
но за этим словом кроется другая проблема,не всем иностранцем понятная - покрыть лачком, догнаться 10-15 кружечками, ёршика
в догонку и понеслась! Всем здоровья и с наступающим!
Что в итоге получится ? Согласие на продажу пива будет получено, при этом в резолюцию об этом решении будут внесены пункты о: повсеместном контроле СЭС и дружинников за кучками подозрительных лиц и о том, что в одни руки больше пяти литров пива не выдавать.
Что в итоге получится ? Согласие на продажу пива будет получено, при этом в резолюцию об этом решении будут внесены пункты о: повсеместном контроле СЭС и дружинников за кучками подозрительных лиц и о том, что в одни руки больше пяти литров пива не выдавать.