Вопрос возвращения пива на стадионы обсудят в Госдуме в декабре

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сегодня, 19:51

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил, что вопрос возвращения продажи пива на стадионах обсудят на круглом столе в Государственной думе 24 декабря.

24 декабря будет совместный круглый стол, где вместе с комитетом Госдумы по экономической политике мы обсудим этот законопроект. Будем обсуждать вопрос возвращения пива на стадионы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.