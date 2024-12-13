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Вопрос возвращения пива на стадионы обсудят в Госдуме в декабре

сегодня, 19:51

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, что вопрос возвращения продажи пива на стадионах обсудят на круглом столе в Государственной думе 24 декабря.

24 декабря будет совместный круглый стол, где вместе с комитетом Госдумы по экономической политике мы обсудим этот законопроект. Будем обсуждать вопрос возвращения пива на стадионы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:45
    shur
    shur ответ Хиромант (раскрыть)
    сегодня в 23:40
    ...следите за мыслью, "не все", а насчёт себя, я бы и за Вас и за Себя, и за Россию Матушку, но незяяяяяяяя, давление(гипертония) милостивый государь, отпил своё,грешен был, аминь!!!
    PS: ...а раньше ,в раздевалочке,после игры,после душика,да за победу, да портвешку,эххххххххххххххххххххх!!!
    Хиромант
    Хиромант ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 23:36
      Хиромант
      Хиромант ответ AleS (раскрыть)
      сегодня в 23:28
        Хиромант
        Хиромант ответ shur (раскрыть)
        сегодня в 23:26
          Юрий Сенатов 1
          Юрий Сенатов 1
          сегодня в 23:20
          Три часа: до матча, во время оного и после - даже самый закоренелый пивоМЭН может обойтись без этого "бодрящего живительного" напитка - эликсира. И все это прекрасно понимают. В конце концов, он может наполнить пивом своё ненасытное брюхо ДО того, как ступить своей лапой на арену. Все мы в курсе, что речь здесь идёт не о здоровье болельщика ( ну проживёт товарищ на год - два меньше трезвенника ), а о доходах определённого круга лиц, перечислять которых нет надобности в связи с тем, что они всем известны. В том числе и доходах спортивной арены (распределят между собой как водится, в этом у меня нет никаких сомнений).
          Что в итоге получится ? Согласие на продажу пива будет получено, при этом в резолюцию об этом решении будут внесены пункты о: повсеместном контроле СЭС и дружинников за кучками подозрительных лиц и о том, что в одни руки больше пяти литров пива не выдавать.
          shur
          shur
          сегодня в 22:30
          ...Россия не вся, но всё же ,больна алкоголем, эта самая главная проблема государства! Многие скажут,чего там,это всего лишь пиво,
          но за этим словом кроется другая проблема,не всем иностранцем понятная - покрыть лачком, догнаться 10-15 кружечками, ёршика
          в догонку и понеслась! Всем здоровья и с наступающим!
          протон
          протон
          сегодня в 21:54
          2 января бы точно одобрили. Под пивко с новогоднего похмелья)
          AleS
          AleS
          сегодня в 20:24
          Пиво - самый вредный и подлый напиток.
          112910415
          112910415
          сегодня в 20:24
          вполне могут разрешить
          если сверху позвонят
          Futurista
          Futurista
          сегодня в 20:01, ред.
          В декабре пиво - это неактуально)...

          tk6fx3sxdqua
          tk6fx3sxdqua
          сегодня в 20:00
          Возвращение продажи пива на стадионах — это тема, которая вызывает много споров среди общественности. С одной стороны, есть аргументы в пользу того, что это может увеличить доходы клубов и улучшить атмосферу на матчах, поскольку многие болельщики привыкли к такому опыту на международных соревнованиях. Однако стоит учитывать и риски, связанные с возможным увеличением случаев хулиганства и нарушений общественного порядка под воздействием алкоголя. Важно тщательно взвесить все "за" и "против", чтобы принять взвешенное решение, которое учитывало бы интересы всех сторон.
          lotsman
          lotsman
          сегодня в 20:00
          Неужели такой важный вопрос, что целая Государственная Дума будет им заниматься?!! Им больше нечем заниматься?
          Варвар7
          Варвар7
          сегодня в 19:55
          "24 декабря будет совместный круглый стол," - не забудьте "затарится" вяленой рыбкой...)
          sihafazatron
          sihafazatron
          сегодня в 19:54
          Каждый месяц ради этого собираются, а воз и ныне там.
          Гость
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