Фанат блогера Литвина выбежал на поле с чипсами во время матча «Реала»

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сегодня, 11:45

На матче 17-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» (3:3) на поле выбежал болельщик.

Он появился на поле, держа в руках пачку чипсов со вкусом сметаны и зелени от бренда известного российского блогера Михаила Литвина.

Парень снимал себя на телефон, пробегая с чипсами мимо , и других игроков «Реала».