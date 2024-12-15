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Фанат блогера Литвина выбежал на поле с чипсами во время матча «Реала»

сегодня, 11:45
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)3 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

На матче 17-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» (3:3) на поле выбежал болельщик.

Он появился на поле, держа в руках пачку чипсов со вкусом сметаны и зелени от бренда известного российского блогера Михаила Литвина.

Парень снимал себя на телефон, пробегая с чипсами мимо Луки Модрича, Родриго Силва и других игроков «Реала».

Фанат блогера Литвина выбежал на поле с чипсами во время матча «Реала»

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Шуnя771
Шуnя771 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 12:08
Хе-Хе!
Засланный, чипсовый казачок!
adekvat
adekvat
сегодня в 11:56
Вот это реклама, Месси со свом лэйс отдыхает.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 11:50
Как в принципе то можно быть фанатом Литвина?
Это что то психологическое, попахивает низкой самооценкой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:49
Литвин, блогер, чипсы, Реал. Где связь?....
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