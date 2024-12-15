Фанат блогера Литвина выбежал на поле с чипсами во время матча «Реала»

На матче 17-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» (3:3) на поле выбежал болельщик.
Он появился на поле, держа в руках пачку чипсов со вкусом сметаны и зелени от бренда известного российского блогера Михаила Литвина.
Парень снимал себя на телефон, пробегая с чипсами мимо Луки Модрича, Родриго Силва и других игроков «Реала».
Засланный, чипсовый казачок!
Засланный, чипсовый казачок!
Это что то психологическое, попахивает низкой самооценкой
Это что то психологическое, попахивает низкой самооценкой