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Кордоба — лучший игрок «Краснодара» по итогам первой части сезона

сегодня, 20:33

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком своей команды в первой части текущего сезона.

Джон Кордоба – лучший футболист команды в первой части сезона. Этой осенью форвард записал себе в актив восемь голов и три результативных паса, а также заработал один пенальти. За него проголосовало большинство болельщиков. Вторым в голосовании стал Станислав Агкацев, у которого аж 12 сухих матчей и один отбитый пенальти. Эдуард Сперцян с шестью голами и тремя результативными передачами замкнул тройку призёров. Поздравляем наших парней и желаем им не сбавлять обороты!

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:53
Другими словами Джон - "Всем Быкам - Бык! " в первой части сезона...)
shlomo
shlomo
сегодня в 20:50
Вполне заслуженно... главное не расслабиться во второй части чемпа.
Гость
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