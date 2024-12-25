Кордоба — лучший игрок «Краснодара» по итогам первой части сезона

Нападающий «Краснодара» признан лучшим игроком своей команды в первой части текущего сезона.

Джон Кордоба – лучший футболист команды в первой части сезона. Этой осенью форвард записал себе в актив восемь голов и три результативных паса, а также заработал один пенальти. За него проголосовало большинство болельщиков. Вторым в голосовании стал Станислав Агкацев, у которого аж 12 сухих матчей и один отбитый пенальти. Эдуард Сперцян с шестью голами и тремя результативными передачами замкнул тройку призёров. Поздравляем наших парней и желаем им не сбавлять обороты!