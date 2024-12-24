Тюкавин — автор лучшего гола 2024 года в РПЛ по версии «Матч Премьер»

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сегодня, 09:41

Нападающий московского «Динамо» признан автором лучшего гола 2024 года в Российской Премьер-Лиге по версии зрителей и экспертов «Матч Премьер».

Гол игрока пяткой в матче с «Сочи» (3:2) в 27-м туре сезона-2023/24 признали лучшим как зрители по итогам голосования, так и эксперты Владислав Радимов и Игорь Шалимов.

Лучшим голом года в Первой лиге оказался мяч полузащитника «Балтики» Сергея Пряхина, который он забил в ворота «Алании».

Гол футболистки «Зенита» Габриэлы Гживиньски во встрече со «Спартаком» был признан лучшим в женской Суперлиге.