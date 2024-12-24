Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Тюкавин — автор лучшего гола 2024 года в РПЛ по версии «Матч Премьер»

сегодня, 09:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан автором лучшего гола 2024 года в Российской Премьер-Лиге по версии зрителей и экспертов «Матч Премьер».

Гол игрока пяткой в матче с «Сочи» (3:2) в 27-м туре сезона-2023/24 признали лучшим как зрители по итогам голосования, так и эксперты Владислав Радимов и Игорь Шалимов.

Лучшим голом года в Первой лиге оказался мяч полузащитника «Балтики» Сергея Пряхина, который он забил в ворота «Алании».

Гол футболистки «Зенита» Габриэлы Гживиньски во встрече со «Спартаком» был признан лучшим в женской Суперлиге.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноГюлер признан лучшим молодым футболистом Ла Лиги по итогам декабря
Вчера, 22:56 Фото
ОфициальноСемак — лучший тренер России в 2024 году по версии «Матч Премьер»
Вчера, 22:37
ОфициальноОбъявлено имя лучшего тренера Ла Лиги в декабре
Вчера, 15:23 Фото
ОфициальноТороп признан лучшим игроком ЦСКА по итогам ноября и декабря
21 декабря Фото
Родри — лучший футболист года по версии The Guardian
20 декабря
ОфициальноРоссийская Премьер-Лига назвала автора лучшего гола ноября и декабря
20 декабря
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:33
Гол хороший! Но были и не хуже!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:45
Гол Барко со штрафного круче
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:26
Опять Спартак в роли потерпевшего от Зенита. Даже женского. Карма, однако...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:25
Помню этот гол... смотрел матч.... заслуженно получил награду.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:58
Хорошо, что хоть не гол Лещука.)))
3q8bpwhtwpax
3q8bpwhtwpax
сегодня в 09:57
Константин Тюкавин заслуженно получил признание за свой великолепный гол пяткой! Это не просто красивый момент, а настоящее мастерство, которое демонстрирует высокий уровень игры нападающего "Динамо". Голы такого уровня становятся настоящими жемчужинами футбола и остаются в памяти болельщиков надолго.

Также хочется отметить, что награды получили и другие игроки, такие как Сергей Пряхин из "Балтики" и Габриэла Гживиньска из "Зенита", чьи голы тоже стали яркими событиями своих лиг. Такие моменты показывают, насколько разнообразен и интересен российский футбол, и это вдохновляет нас смотреть матчи с еще большим интересом.
drug01
drug01
сегодня в 09:55
Почему то отметили гол пяткой???? Какой же это удар???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:44
Всё может быть. Но на вкус и цвет ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 