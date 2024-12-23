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Гюлер признан лучшим молодым футболистом Ла Лиги по итогам декабря

вчера, 22:56

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер стал лучшим молодым футболистом Ла Лиги в декабре.

В прошлом месяце игрок забил гол и отдал две голевые передачи в чемпионате Испании.

Гюлер признан лучшим молодым футболистом Ла Лиги по итогам декабря

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:03
Мало получал игрового времени,но хорош !
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:53
Маловато играет для лучшего игрока...
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:32
...да болею за Реал, а почему то хочется именно этому парню
другого будущего, в другом клубе,чем на скамейке,пока не поздно!!!
Я бы его в МЮ посмотрел с удовольствием!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:27
Юный турок очень хорош.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:22
Хороший паренёк. Побольше бы ему времени для игры.
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