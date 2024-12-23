Гюлер признан лучшим молодым футболистом Ла Лиги по итогам декабря

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер стал лучшим молодым футболистом Ла Лиги в декабре.
В прошлом месяце игрок забил гол и отдал две голевые передачи в чемпионате Испании.
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер стал лучшим молодым футболистом Ла Лиги в декабре.
В прошлом месяце игрок забил гол и отдал две голевые передачи в чемпионате Испании.
другого будущего, в другом клубе,чем на скамейке,пока не поздно!!!
Я бы его в МЮ посмотрел с удовольствием!!!
другого будущего, в другом клубе,чем на скамейке,пока не поздно!!!
Я бы его в МЮ посмотрел с удовольствием!!!