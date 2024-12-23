Семак — лучший тренер России в 2024 году по версии «Матч Премьер»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером 2024 года по версии «Матч Премьер».
Специалист выиграл по итогам опроса зрителей и экспертов канала.
Зрители выбрали тренера «Ростова» Валерия Карпина, а телеэксперты Владислав Радимов и Игорь Шалимов выбрали — Семака.
Засушил Соболева и вылез за счет бешеного старта Глушенкова и удачного у Гондоу, да и обоих потом одеревянил.
Т. е не развил личный состав и вылез на ошибках конкурентов.
Засушил Соболева и вылез за счет бешеного старта Глушенкова и удачного у Гондоу, да и обоих потом одеревянил.
Т. е не развил личный состав и вылез на ошибках конкурентов.
Семак, который полностью развалил до основания Зенит, с самым могучим составом, который утонул в собственном болоте примитивизма и футбольной глупости, признан лучшим тренером? Ну разве это не позор? Ну собственно, а почему бы и нет, если Тюкавин- лучший игрок уходящего сезона, почему, бездарь Семак не может быть лучшим тренером?
Мне, человеку, повидавшему на своём веку многих настоящих Великих тренеров, стыдно- за этот выбор...
Семак, который полностью развалил до основания Зенит, с самым могучим составом, который утонул в собственном болоте примитивизма и футбольной глупости, признан лучшим тренером? Ну разве это не позор? Ну собственно, а почему бы и нет, если Тюкавин- лучший игрок уходящего сезона, почему, бездарь Семак не может быть лучшим тренером?
Мне, человеку, повидавшему на своём веку многих настоящих Великих тренеров, стыдно- за этот выбор...
Самый бездарный тренер поэтому забирает звание лучшего тренера. Браво! (нет)
Просто втаптывают российский футбол, сами знаете куда… Позор!
Самый бездарный тренер поэтому забирает звание лучшего тренера. Браво! (нет)
Просто втаптывают российский футбол, сами знаете куда… Позор!