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Семак — лучший тренер России в 2024 году по версии «Матч Премьер»

вчера, 22:37

Рулевой «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером 2024 года по версии «Матч Премьер».

Специалист выиграл по итогам опроса зрителей и экспертов канала.

Зрители выбрали тренера «Ростова» Валерия Карпина, а телеэксперты Владислав Радимов и Игорь Шалимов выбрали — Семака.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:59
Первый парень на деревне..., а в деревне один дом.

Выбор питерского бестолоча и приспособленцы в ранг лучшего - квинтэссенция убогости российского футбола.
youtomee
youtomee
сегодня в 00:52
По мне, ничего особенного он из себя не представляет. Если бы выдавал похожие результаты с командой уровня, например, Рубин. Был бы лучший. А так он сидит в самой богатой и сильной по составу в РПЛ команде и получает какие-то призы "лучший", это неинтересно. Жаль, что в еврокубках команда давно не участвует, чтобы показать всю мощь Семака.
Futurista
Futurista ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:12, ред.
С Зенитом не все так просто)...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:59, ред.
Да не принимайте так близко к сердцу этот выбор "Матч-ТВ". Здоровее будете. Выбрали и выбрали. Лично мне всё равно, кто им стал, и кто будет в дальнейшем на протяжении десяти лет. На одиннадцатый год может и встрепенусь, выбирая лучшего.
Радимов и Шалимов ? Да ради бога, у каждого свои предпочтения, в том числе и еде.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:54
Да потому что очень просто все: Зенит - народное достояние российского футбола...
Хиромант
Хиромант ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:54
- Ну а я эксперт из народа! И кули? Забыли когда Зенит был чемпионом? Читайте справочники... Всё просто, как дважды два!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:49
В этом суть телеканала Срач ТВ! Даже по комментаторам видно, что им доплачивают за то, что они восхищаются «игрой» Зенита.
Самый бездарный тренер поэтому забирает звание лучшего тренера. Браво! (нет)
Просто втаптывают российский футбол, сами знаете куда… Позор!
KSY24
KSY24
вчера в 23:48
Эксперты такие эксперты
Capral
Capral
вчера в 23:47
Коллеги, не знаю как вам, а мне страшно... И этот человек- лучший тренер года? А кто выбирал- Радимов и Шалимов? Ну, Радимов для меня вообще пустое место, после того, как в 2011г., он, с нападками налетел на Динамо, проклиная то время, когда он играл в этом Клубе!!! Шалимов? В прошлом- незаурядный игрок, в настоящем- бездарный тренер, безработный. И вот эти люди выбирали лучшего тренера?

Семак, который полностью развалил до основания Зенит, с самым могучим составом, который утонул в собственном болоте примитивизма и футбольной глупости, признан лучшим тренером? Ну разве это не позор? Ну собственно, а почему бы и нет, если Тюкавин- лучший игрок уходящего сезона, почему, бездарь Семак не может быть лучшим тренером?

Мне, человеку, повидавшему на своём веку многих настоящих Великих тренеров, стыдно- за этот выбор...
Futurista
Futurista ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:46
Это была не шутка, а вопрос...шутка - это эксперт Радимов)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:46
Пожалуй, худший старт чемпионата от питерцев и Семак первый кто в этом виноват.
Засушил Соболева и вылез за счет бешеного старта Глушенкова и удачного у Гондоу, да и обоих потом одеревянил.
Т. е не развил личный состав и вылез на ошибках конкурентов.
Хиромант
Хиромант ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:37
- Ха-ха-ха... Очень смешно... Ценю ваше чувство юмора... Так держать...
Futurista
Futurista ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:35
Серия чемпионств в 2024 году была?)...
Хиромант
Хиромант ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:22
- А вы не правы, сударь. Ничего смешного в серии чемпионств Зенита нет. И команда хорошая (я не говорю - отличная). И тренер хороший (я не говорю - отличный). Но! - Результат на лицо!
- А ваши хвалёные "профи" тренеры и "профи" игроки из других клубов - просто тупо "топчутся на месте". Из года в год...
- Ну соберитесь вы уже! Ну настройтесь! Ну создайте Зениту конкуренцию в борьбе за чемпионство! Ну "встряхните" уже вы наш чемпионат! Чтобы люди не шли на стадионы, а бежали заранее занимать очередь в кассы за лишними билетиками на очередной матч РПЛ!
- Слабо? Тогда неча на зеркало пенять, коли... (ну продолжение сами знаете)...
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
вчера в 23:16
У нас даже манекены лучшими тренерами становятся!
minai
minai
вчера в 23:15
А по-другому над здравым смыслом посмеяться никак нельзя ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:12
А чтобы сомневался. Газпром номинировал Семака на лучшего тренера ФИФА.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:12
После этого «Матч Премьер». - Лучший спортивный канал по версии Сергея Семака...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:10
Семаку это совсем не нужно... Просто Газпром зубы показал...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:10
Ну кого ещё мог выбрать СРАЧ премьер?)))
particular
particular
вчера в 23:05
Наконец-то :)) Приятная неожиданность :))
Справедливость восторжестввовала :))
Талант пробился сквозь тучи серости :))
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