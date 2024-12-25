Салах — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Сайт Goal опубликовал обновленную версию своего рейтинга возможных обладателей «Золотого мяча» 2025. В списке 15 позиций, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (прошлое место в рейтинге – 1);
2. Винисиус Жуниор, «Реал» (4);
3. Рафинья, «Барселона» (3);
4. Джамал Мусиала, «Бавария» (5);
5. Роберт Левандовски, «Барселона» (2);
6. Ламин Ямаль, «Барселона» (6);
7. Килиан Мбаппе, «Реал» (10);
8. Харри Кейн, «Бавария» (8);
9. Коул Палмер, «Челси» (13);
10. Флориан Вирц, «Байер» (11).
когда пришли мы предположим вдвоём, в Третьяковку , смотрим
на Серова "Девочка с персиками" , а девочки и нет, одни персики
остались,такого никогда не будет,а в футболе,тем временем уже восхваляют нового
триумфатора!!!
когда пришли мы предположим вдвоём, в Третьяковку , смотрим
на Серова "Девочка с персиками" , а девочки и нет, одни персики
остались,такого никогда не будет,а в футболе,тем временем уже восхваляют нового
триумфатора!!!
очень хорош был! Остаётся старина Мо на него и поставлю,заслужил!( Я выбирал из достойных пенсионеров, а не молодняка!)
очень хорош был! Остаётся старина Мо на него и поставлю,заслужил!( Я выбирал из достойных пенсионеров, а не молодняка!)