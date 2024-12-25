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Салах — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

сегодня, 12:57

Сайт Goal опубликовал обновленную версию своего рейтинга возможных обладателей «Золотого мяча» 2025. В списке 15 позиций, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (прошлое место в рейтинге – 1);

2. Винисиус Жуниор, «Реал» (4);

3. Рафинья, «Барселона» (3);

4. Джамал Мусиала, «Бавария» (5);

5. Роберт Левандовски, «Барселона» (2);

6. Ламин Ямаль, «Барселона» (6);

7. Килиан Мбаппе, «Реал» (10);

8. Харри Кейн, «Бавария» (8);

9. Коул Палмер, «Челси» (13);

10. Флориан Вирц, «Байер» (11).

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:24
Только Пересу это не показывайте
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 16:18, ред.
...старина,течение времени неизбежно! Люди в ожидании новых имён,героев! Футбол - жизнь в движении! Это же не тот случай,
когда пришли мы предположим вдвоём, в Третьяковку , смотрим
на Серова "Девочка с персиками" , а девочки и нет, одни персики
остались,такого никогда не будет,а в футболе,тем временем уже восхваляют нового
триумфатора!!!
протон
протон
сегодня в 15:43
Салах сейчас реально лучший, Рафинья шел рядом, но чуть сдал позиции !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:27
Дня не прошло после вручения "ЗМ" Родри, а уже кто-то составляет списки претендентов на следующий год. Смешно, так как за это время столько воды утечёт, столько будет у них травм и неудачных матчей, взлётов и падений, что... смешно !
8wt3fgkqthc5
8wt3fgkqthc5
сегодня в 15:27
Салах сейчас лучший, будет вполне справедливо
5jvbzxszucxw
5jvbzxszucxw
сегодня в 15:05
Салах заслуженно лидирует! Его стабильность и мастерство впечатляют. Но интересно наблюдать за прогрессом молодых талантов, таких как Винисиус и Мусиала. Борьба за «Золотой мяч» будет напряженной!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:02
Думаю это справедливо на данный момент
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:44
Золотой мяч получит тот, чья команда будет играть в финале Лиги чемпионов... Этим человеком не станет игрок Байера, Барселоны, Баварии - не тянут перечисленные команды на финал ЛЧ. Челси - тёмная лошадка, от них можно ожидать всего... Самые очевидные кандидаты играют за Реал и Ливерпуль.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:42
Пусть без травм завершится сезон с чемпионским титулом!!! Салах красава)))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:34
Пока все по делу... а то уж было отправили его на пенсионные заработки.
shur
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:21, ред.
...потому что-потому!!!! Надо заслуживать было ещё в игре с Арсеналом,в сборной на гребне волны! Тот же Роберт в Баварии
очень хорош был! Остаётся старина Мо на него и поставлю,заслужил!( Я выбирал из достойных пенсионеров, а не молодняка!)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:09
Салах точно заслуживает золотой мяч
амурец
амурец
сегодня в 13:56
Рейтинг конечно хорошо, но есть ведь такой прикол что опять на халяву ЗМ дадут какой нибудь родре
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:53
Хорошо проводит этот сезон.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:30
Почему так низко Кейн, не понятно
Гость
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