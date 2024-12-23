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Объявлено имя лучшего тренера Ла Лиги в декабре

сегодня, 15:23

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне — лучший тренер Ла Лиги в декабре. В текущем месяце «матрасники» обыграли «Севилью» (4:3), «Хетафе» (1:0) и «Барселону» (2:1). А вообще «Атлетико» не проигрывает с 27 октября и заканчивают год в статусе лидера Ла Лиги.

Симеоне впервые в сезоне получил данную награду. Аргентинец опередил в финальном голосовании Диего Мартинеса («Лас-Пальмас») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»).

Объявлено имя лучшего тренера Ла Лиги в декабре

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 16:10, ред.
...за одни эмоции только можно объявить!!! Не с кем не спутаешь!
В советское время были обычные автобусы,а были для иностранцев
"Интурист" более камфортные, подвижные, устойчивые к нагрузкам,
планово передвигающиеся, этот и есть Симеоневский Атлетико...! Первая строчка под Новый Год - неплохо...!!! Но вся борьба впереди!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 15:48
Справедливый победитель!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:32
Правильное решение,достойная кандидатура.
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