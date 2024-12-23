Объявлено имя лучшего тренера Ла Лиги в декабре

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сегодня, 15:23

Наставник «Атлетико» — лучший тренер Ла Лиги в декабре. В текущем месяце «матрасники» обыграли «Севилью» (4:3), «Хетафе» (1:0) и «Барселону» (2:1). А вообще «Атлетико» не проигрывает с 27 октября и заканчивают год в статусе лидера Ла Лиги.

Симеоне впервые в сезоне получил данную награду. Аргентинец опередил в финальном голосовании Диего Мартинеса («Лас-Пальмас») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»).