Наставник «Атлетико» Диего Симеоне — лучший тренер Ла Лиги в декабре. В текущем месяце «матрасники» обыграли «Севилью» (4:3), «Хетафе» (1:0) и «Барселону» (2:1). А вообще «Атлетико» не проигрывает с 27 октября и заканчивают год в статусе лидера Ла Лиги.
Симеоне впервые в сезоне получил данную награду. Аргентинец опередил в финальном голосовании Диего Мартинеса («Лас-Пальмас») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»).
В советское время были обычные автобусы,а были для иностранцев
"Интурист" более камфортные, подвижные, устойчивые к нагрузкам,
планово передвигающиеся, этот и есть Симеоневский Атлетико...! Первая строчка под Новый Год - неплохо...!!! Но вся борьба впереди!
В советское время были обычные автобусы,а были для иностранцев
"Интурист" более камфортные, подвижные, устойчивые к нагрузкам,
планово передвигающиеся, этот и есть Симеоневский Атлетико...! Первая строчка под Новый Год - неплохо...!!! Но вся борьба впереди!