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Слуцкий: «Большая звезда больше, чем тренер, он — главный в команде»

вчера, 08:19

Рулевой «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал источнику о роли главного тренера в работе с игроками, которые являются лидерами в команде.

Я понимаю, что по-настоящему большой игрок больше тренера. Большая звезда больше, чем тренер, он — главный в команде. И когда ты не бьёшься с этим игроком за сферы влияния, а когда ты понимаешь, что от этого игрока зависит даже больше, чем от тренерских решений, установок и всего остального, то это сразу убивает конфликтность. Ты не бьёшься с ним за лидерство, не пытаешься показать всем, что ты этого суперлидера сейчас приземлишь.

Второй момент: ты подстраиваешься под лидера до тех пор, пока он лидер. Что часто происходит в спорте? Человек-лидер, как правило, ведёт себя как дебил. Ты с этим миришься, потому что даже с чёртом лысым можешь смириться ради командного результата. Но игрок становится всё хуже и хуже, а продолжает вести себя таким же образом, потому что он не чувствует, что он стал хуже. И когда уравновешиваются польза от него и его негативное влияние, тогда ты этого игрока и выгоняешь. Для него это всегда шок. Он не понимает, почему его выгнали, ведь он вёл себя так, как всегда. Да, это так, но ты играть стал хуже.

О трёх стадиях карьеры российских футболистов

Я всё время говорю нашим футболистам, что есть три стадии: первая — когда молчит и играет, вторая — говорит и играет, третья — только говорит и уже не играет.

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Сп62
Сп62
вчера в 11:09
Хорошо, если только одна звезда. А, если их несколько, как в Зените, то что делать тренеру?
shur
shur
вчера в 09:34
...четвёртая стадия,неоперабельная :"Стоит,не бегает,не играет,только руководит руками...!!!
Гость
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