Черчесов: «Меня удивили проблемы Гвардиолы в „Манчестер Сити“»

Главный тренер сборной Казахстана высказался о кризисе «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

Удивили проблемы Гвардиолы в «Манчестер Сити». У него такое впервые. Это надо принять и в этом разобраться. В АПЛ , если механизм сломался, на удачу не проскочишь. У меня тоже были периоды, когда я и как футболист, и как тренер не выигрывал несколько матчей подряд. Сейчас вот с Казахстаном пять матчей подряд не выиграл. Рецептов одинаковых нет. Я думаю, у Гвардиолы негатив останется в 2024 году, а в 2025-й пойдут победы, чего ему и желаю. Я же его на второе место в голосовании за лучшего тренера поставил, на первое — Анчелотти. На третье — Алонсо.