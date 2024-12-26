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Черчесов: «Меня удивили проблемы Гвардиолы в „Манчестер Сити“»

сегодня, 21:14

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о кризисе «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

Удивили проблемы Гвардиолы в «Манчестер Сити». У него такое впервые. Это надо принять и в этом разобраться. В АПЛ, если механизм сломался, на удачу не проскочишь. У меня тоже были периоды, когда я и как футболист, и как тренер не выигрывал несколько матчей подряд. Сейчас вот с Казахстаном пять матчей подряд не выиграл. Рецептов одинаковых нет. Я думаю, у Гвардиолы негатив останется в 2024 году, а в 2025-й пойдут победы, чего ему и желаю. Я же его на второе место в голосовании за лучшего тренера поставил, на первое — Анчелотти. На третье — Алонсо.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:14
Соглашусь пожалуй!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:03, ред.
Ну это как посмотреть)...территория Страны Великой степи почти в десять раз больше, чем земли Туманного Альбиона)...так то вот...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:55
Усы совсем сбрендил... Ладно не за себя проголосовал...
Capral
Capral
сегодня в 21:22
Блин, ну насмешил чувак!!! Я поржал!!! У него тоже были такие проблемы, оказывается. Ну конечно, вот же- с Казахстаном. Вот это да, это проблема, куда там, какому-то Гварду, с его х......й!!! Смешно!!! Мда, давно так не смеялся!!! Он его на 2-е место поставил, а Гвард его так подставил, нехороший человек...
adekvat
adekvat
сегодня в 21:21
А ты с Казахстаном хоть один матч выиграл?
drug01
drug01
сегодня в 21:20
Значит и эти команды могут потерять мастерство и познавать горечь поражений
Гость
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