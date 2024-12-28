Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Жирков: «В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров»

вчера, 16:50

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков оценил развитие российского футбола в 2024 году, а также отметил тенденцию появления талантливых молодых футболистов.

В 2025 году я желаю российскому футболу вернуться на европейскую арену. В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Самое главное, что сейчас появляются наши молодые талантливые футболисты, начинают раскрываться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Пари НН» попросили РФС, чтобы судьи озвучивали свои решения после матча
Вчера, 15:06
В «Пари НН» заявили об уровне доверия к Гончаренко
Вчера, 12:10
Руководство «Локомотива» объяснило причины плохой игры команды в конце года
27 декабря
Юрист Прокопец: «Не вижу никакого потепления со стороны УЕФА и ФИФА»
27 декабря
Черчесов: «Меня удивили проблемы Гвардиолы в „Манчестер Сити“»
26 декабря
Черчесов объяснил, почему ему нравится игра Батракова
26 декабря
Сортировать
Все комментарии
n93rkyn3ccvt
n93rkyn3ccvt
вчера в 21:46
А кто поедет в не самый популярный чемпионат, только за большие деньги.
793wyunvge7c
793wyunvge7c
вчера в 19:00
Сейчас такое время, мало стимула.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:37, ред.
Насчет тренеров я бы поспорил с Юрой Жирковым.
По мне так это преклонение перед всем западным мешает развитие российскому тренерскому составу.
Вот чем лучше Абаскаль был , Личка и другие иностранцы....наших Шалимова, Юрана, Тихонова....И давайте посмотрим кто тренерует сейчас Краснодар, Локомотив и зенит...наши россйские . Просто может доверять надо больше нашим...???. И вспомню Союз тогда не так много было международных матчей (клубных имею ввиду) , а в одно время их вообще не было , а какой был тренерский состав. Варились ведь в своем котле .
Не спорю конечно были бы международные игры это всегда плюс всему , но как есть так и есть и от этого ни куда не денешься. И приглашать Абаскалей....и игнорировать нашими российскими...ну это головотяпство клубного руководства и в ущерб себе и нашему футболу
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:29
Санёк, полность поддерживаю!!!)))
Ещё один Шедевр- из Прекpaсного советского прошлого...
Capral
Capral
вчера в 18:28
Анатолий Кандауров.

Вы совершенно правы. Достаточно посмотреть фильм журналиста Соболева: "Коронованные особи", где интервью дает жена Жиркова, чтобы понять, что яблоко от яблони и тп... А что касается образования, то я уже как-то говорил, что даже немецкая средняя школа, по уровню знаний, на 3-4 класса отстает от советской...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:08
...Минхерц,согласен,только натур продукт!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:33
Интересно, кто пишет Жиркову такие тексты? Сомневаюсь, что он сам это придумал, не тот у него уровень. А ведь у этого человека, вроде бы, даже есть тренерская лицензия.
Хорошо бы узнать кто Юрию ее выдал и зачем? Неужели найдётся клуб, который его подпишет?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:15
Capral
Уважаемый Виктор Семенович. Жирков, изложив свою "мыслю" и так практически полностью исчерпал свой словарный запас. Нельзя требовать от него невозможного. Насколько он был классный футболист, настолько же слаб в обще образовательном смысле.
А тренеров наших нет по многим причинам, одна их которых отсутствие у нас в стране полноценного массового образования, как среднего, так и высшего. От советской системы отказались, а европейская не заработала. Вы же в курсе, я в этой сфере проработал 50 лет и имею реальное представление. Образование - это одна из основ развития страны.
Capral
Capral
вчера в 17:04
Жирков, как обычно предвосхищает события. Уже однажды обещал возвращение. В 2025 вернуться в Европу? Не знаю, как-то сомнительно... Что касается появления молодых талантов, то и здесь вопросы имеются. Если Жирков про Батракова, то это еще вилами писано, неизвестно, раскроется парень или так и останется в подающих. Какие еще молодые таланты увидел Жирков? Может Тюкавина или Захаряна? Ну, в этом случае можно беседу не продолжать.

А вот, тренеров, молодых и перспективных в России нет и это беда. Если, кое-как, наёмников еще можно пригласить в качестве футболистов, то тренеры квалифицированные в Россию не поедут. Или будут приезжать- всякие шварцы и чехи. А где же свои, доморощенные таланты? Вот об этом, почему-то, Юра умолчал, а жаль.

Конечно без еврокубков умереть нельзя, но и развития, полноценного, квалифицированного, тоже ждать не приходится. Вариться в собственном соку очень проблемотично. Это только консервы в собственном соку считаются полезными, но не футбол.
shur
shur
вчера в 17:03
...условия,обстановка,события ,всё это немаловажный фактор для
выходцев из Запада! Я к примеру ни за что не поеду в Эмираты,хотя
многие хвалят! Не выпить,не закусить публично, одеваться скромнее, не чмокнуть женщину прилюдно,вот курить бросил,с этим попроще теперь, как мог так донёс,ребятушки!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 