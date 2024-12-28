Жирков: «В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков оценил развитие российского футбола в 2024 году, а также отметил тенденцию появления талантливых молодых футболистов.
В 2025 году я желаю российскому футболу вернуться на европейскую арену. В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Самое главное, что сейчас появляются наши молодые талантливые футболисты, начинают раскрываться.
А вот, тренеров, молодых и перспективных в России нет и это беда. Если, кое-как, наёмников еще можно пригласить в качестве футболистов, то тренеры квалифицированные в Россию не поедут. Или будут приезжать- всякие шварцы и чехи. А где же свои, доморощенные таланты? Вот об этом, почему-то, Юра умолчал, а жаль.
Конечно без еврокубков умереть нельзя, но и развития, полноценного, квалифицированного, тоже ждать не приходится. Вариться в собственном соку очень проблемотично. Это только консервы в собственном соку считаются полезными, но не футбол.
А вот, тренеров, молодых и перспективных в России нет и это беда. Если, кое-как, наёмников еще можно пригласить в качестве футболистов, то тренеры квалифицированные в Россию не поедут. Или будут приезжать- всякие шварцы и чехи. А где же свои, доморощенные таланты? Вот об этом, почему-то, Юра умолчал, а жаль.
Конечно без еврокубков умереть нельзя, но и развития, полноценного, квалифицированного, тоже ждать не приходится. Вариться в собственном соку очень проблемотично. Это только консервы в собственном соку считаются полезными, но не футбол.
Уважаемый Виктор Семенович. Жирков, изложив свою "мыслю" и так практически полностью исчерпал свой словарный запас. Нельзя требовать от него невозможного. Насколько он был классный футболист, настолько же слаб в обще образовательном смысле.
А тренеров наших нет по многим причинам, одна их которых отсутствие у нас в стране полноценного массового образования, как среднего, так и высшего. От советской системы отказались, а европейская не заработала. Вы же в курсе, я в этой сфере проработал 50 лет и имею реальное представление. Образование - это одна из основ развития страны.
Уважаемый Виктор Семенович. Жирков, изложив свою "мыслю" и так практически полностью исчерпал свой словарный запас. Нельзя требовать от него невозможного. Насколько он был классный футболист, настолько же слаб в обще образовательном смысле.
А тренеров наших нет по многим причинам, одна их которых отсутствие у нас в стране полноценного массового образования, как среднего, так и высшего. От советской системы отказались, а европейская не заработала. Вы же в курсе, я в этой сфере проработал 50 лет и имею реальное представление. Образование - это одна из основ развития страны.
Хорошо бы узнать кто Юрию ее выдал и зачем? Неужели найдётся клуб, который его подпишет?
Хорошо бы узнать кто Юрию ее выдал и зачем? Неужели найдётся клуб, который его подпишет?