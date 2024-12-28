Жирков: «В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров»

Бывший защитник сборной России оценил развитие российского футбола в 2024 году, а также отметил тенденцию появления талантливых молодых футболистов.

В 2025 году я желаю российскому футболу вернуться на европейскую арену. В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Самое главное, что сейчас появляются наши молодые талантливые футболисты, начинают раскрываться.