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Юрист Прокопец: «Не вижу никакого потепления со стороны УЕФА и ФИФА»

сегодня, 11:38

Спортивный юрист и сооснователь SILA International Lawyers Михаил Прокопец рассказал, что не верит в возвращение российских команд и сборных на международную арену в ближайшем будущем.

У меня есть чёткое понимание, что пока сам военный конфликт — та причина, которая послужила основанием для отстранения — не исчезнет, изоляция будет сохраняться. Это как санкции. На наши банки они тоже наложены. Будут ли они вечны? Думаю, нет. Но пока конфликт не закончен, они будут. Так же и со спортом.

Все в международном сообществе уже как-то привыкли без России жить. Небо не упало на землю после санкций и отстранений россиян. В мире посмотрели, что всё нормально — ничего не произошло.

ФИФА и УЕФА точно не будут делать так, как другие спортивные федерации (допускать россиян в нейтральном статусе). В каких-то видах спорта, может, отношения потеплее, или не так сильно к этому привлекается внимание, особенно в индивидуальных. Можно вспомнить те же самые дела, которые мы выигрывали по настольному теннису. Мы по футболу проигрывали, а к настольному теннису взгляд общественности не так сильно прикован, из-за чего и смогли сделать какие-то послабления. Так и здесь. В плавании они могут себе это позволить. Но футбол никто не отпустит. Это самая популярная игра в мире.

Я со своей стороны не вижу никакого потепления со стороны УЕФА и ФИФА. Если коллеги из РФС его видят, то прекрасно. Но, к сожалению, насколько я понимаю, это потепление никак не растопит полностью лёд в отношениях. Теплеет уже который год, но никак не дойдёт хотя бы до минимального допуска.

На мой личный взгляд, это находится за пределами сил РФС — что-то изменить. Если бы они могли, и если бы это достигалось за счёт именно квалификации чиновников, было бы отлично. Но очевидно, что это за пределами их сферы влияния.

До этого в 2023 году было решение о допуске сборных до 17 лет. Но как только начались эти обсуждения, выступили с протестами другие страны и всё это быстренько свернули. Так что, повторяюсь, пока конфликт не прекратится, никаких шансов ни для каких сборных у нас нет.

Хотелось бы, конечно, ошибиться. Но пока я вообще никаких потеплений не вижу. Скоро будет три года с момент отстранения, дальше у нас ЧМ-2026, на который нас уже не допустили, и Евро-2028, на который, скорее всего, не допустят. Вот уже шесть лет….

Напомним, в РФС считают, что решение УЕФА о допуске российских команд зависит от МОК.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:24
Согласен с М. Прокопец . Только победа в СВО поможет разрубить этот Гордиев узел.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:19
Такое обсуждать только время терять...насчет "небо не упало на землю" ещё не вечер)...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:00, ред.
ФИФА и УЕФА были бы по праву футбольными организациями если бы руководствовались только футбольными вопросами и не лезли в политику. А так это очередная политическая машина от которой надо избавляться в футболе как от раковой опухоли пустившей метастазы везде и повсюду. Люди не могут себе представить уже мир без этих организаций, а он между тем вполне себе возможен
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:59
Куэфа и фифа тоже ничего не решают от слова СОВСЕМ! Согласен с lotsman как и прикажут так и будет!
lotsman
lotsman
сегодня в 11:57
Да от них и ждать нечего. Им прикажут, они потеплеют, а сами они ничего не решают.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 11:53, ред.
Так у нас же свой путь, так зачем нам уефа и этот клятый запад?! Браткаются с азиками вот туда и путь)) и договорняки уровня рпл просто будут чмоктать т. К. они (договорняки в рпл) на уровне любителя по сравнению с АФК
zsnkxb9abg5w
zsnkxb9abg5w
сегодня в 11:50
Всё ясно разложил,а Дюков нас всё обещаниями кормит
Брулин
Брулин
сегодня в 11:45
Про УЕФА, похоже, вообще можно забыть.Как здорово, что иногда на сайте есть мнения адекватных людей. А то всё Свищев, Ротенберг, Мостовой.
Гость
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