Юрист Прокопец: «Не вижу никакого потепления со стороны УЕФА и ФИФА»

Спортивный юрист и сооснователь SILA International Lawyers Михаил Прокопец рассказал, что не верит в возвращение российских команд и сборных на международную арену в ближайшем будущем.

У меня есть чёткое понимание, что пока сам военный конфликт — та причина, которая послужила основанием для отстранения — не исчезнет, изоляция будет сохраняться. Это как санкции. На наши банки они тоже наложены. Будут ли они вечны? Думаю, нет. Но пока конфликт не закончен, они будут. Так же и со спортом.

Все в международном сообществе уже как-то привыкли без России жить. Небо не упало на землю после санкций и отстранений россиян. В мире посмотрели, что всё нормально — ничего не произошло.

ФИФА и УЕФА точно не будут делать так, как другие спортивные федерации (допускать россиян в нейтральном статусе). В каких-то видах спорта, может, отношения потеплее, или не так сильно к этому привлекается внимание, особенно в индивидуальных. Можно вспомнить те же самые дела, которые мы выигрывали по настольному теннису. Мы по футболу проигрывали, а к настольному теннису взгляд общественности не так сильно прикован, из-за чего и смогли сделать какие-то послабления. Так и здесь. В плавании они могут себе это позволить. Но футбол никто не отпустит. Это самая популярная игра в мире.

Я со своей стороны не вижу никакого потепления со стороны УЕФА и ФИФА . Если коллеги из РФС его видят, то прекрасно. Но, к сожалению, насколько я понимаю, это потепление никак не растопит полностью лёд в отношениях. Теплеет уже который год, но никак не дойдёт хотя бы до минимального допуска.

На мой личный взгляд, это находится за пределами сил РФС — что-то изменить. Если бы они могли, и если бы это достигалось за счёт именно квалификации чиновников, было бы отлично. Но очевидно, что это за пределами их сферы влияния.

До этого в 2023 году было решение о допуске сборных до 17 лет. Но как только начались эти обсуждения, выступили с протестами другие страны и всё это быстренько свернули. Так что, повторяюсь, пока конфликт не прекратится, никаких шансов ни для каких сборных у нас нет.