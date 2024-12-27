Юрист Прокопец: «Не вижу никакого потепления со стороны УЕФА и ФИФА»

Спортивный юрист и сооснователь SILA International Lawyers Михаил Прокопец рассказал, что не верит в возвращение российских команд и сборных на международную арену в ближайшем будущем.
У меня есть чёткое понимание, что пока сам военный конфликт — та причина, которая послужила основанием для отстранения — не исчезнет, изоляция будет сохраняться. Это как санкции. На наши банки они тоже наложены. Будут ли они вечны? Думаю, нет. Но пока конфликт не закончен, они будут. Так же и со спортом.
Все в международном сообществе уже как-то привыкли без России жить. Небо не упало на землю после санкций и отстранений россиян. В мире посмотрели, что всё нормально — ничего не произошло.
ФИФА и УЕФА точно не будут делать так, как другие спортивные федерации (допускать россиян в нейтральном статусе). В каких-то видах спорта, может, отношения потеплее, или не так сильно к этому привлекается внимание, особенно в индивидуальных. Можно вспомнить те же самые дела, которые мы выигрывали по настольному теннису. Мы по футболу проигрывали, а к настольному теннису взгляд общественности не так сильно прикован, из-за чего и смогли сделать какие-то послабления. Так и здесь. В плавании они могут себе это позволить. Но футбол никто не отпустит. Это самая популярная игра в мире.
Я со своей стороны не вижу никакого потепления со стороны УЕФА и ФИФА. Если коллеги из РФС его видят, то прекрасно. Но, к сожалению, насколько я понимаю, это потепление никак не растопит полностью лёд в отношениях. Теплеет уже который год, но никак не дойдёт хотя бы до минимального допуска.
На мой личный взгляд, это находится за пределами сил РФС — что-то изменить. Если бы они могли, и если бы это достигалось за счёт именно квалификации чиновников, было бы отлично. Но очевидно, что это за пределами их сферы влияния.
До этого в 2023 году было решение о допуске сборных до 17 лет. Но как только начались эти обсуждения, выступили с протестами другие страны и всё это быстренько свернули. Так что, повторяюсь, пока конфликт не прекратится, никаких шансов ни для каких сборных у нас нет.
Хотелось бы, конечно, ошибиться. Но пока я вообще никаких потеплений не вижу. Скоро будет три года с момент отстранения, дальше у нас ЧМ-2026, на который нас уже не допустили, и Евро-2028, на который, скорее всего, не допустят. Вот уже шесть лет….
Напомним, в РФС считают, что решение УЕФА о допуске российских команд зависит от МОК.