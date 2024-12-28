В «Пари НН» заявили об уровне доверия к Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал об уровне доверия к главному тренеру команды .

Кто бы ни возглавлял «Пари НН», пока он тренер, мы полностью этому человеку доверяем. По-другому быть просто не должно. Если есть какие-то претензии к кому-то, мы их друг другу говорим. Но пока человек у руля — у него полный карт-бланш в принятии решений и выстраивании работы, за которую он несёт ответственность. Совет директоров, лично я и, думаю, что Саша, — на 100 процентов доверяем Гончаренко. Доволен ли он результатом? Мы понимаем, что полностью быть довольным — это абсурд. Так невозможно. Это значит возгордиться. Гордыня — это большой грех. Виктор Михайлович всё понимает. Он трезво смотрит на ситуацию. Он иногда эмоционирует. Но мы считаем, что он ведёт команду в правильном направлении.