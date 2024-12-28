Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Пари НН» заявили об уровне доверия к Гончаренко

вчера, 12:10

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал об уровне доверия к главному тренеру команды Виктору Гончаренко.

Кто бы ни возглавлял «Пари НН», пока он тренер, мы полностью этому человеку доверяем. По-другому быть просто не должно. Если есть какие-то претензии к кому-то, мы их друг другу говорим. Но пока человек у руля — у него полный карт-бланш в принятии решений и выстраивании работы, за которую он несёт ответственность. Совет директоров, лично я и, думаю, что Саша, — на 100 процентов доверяем Гончаренко. Доволен ли он результатом? Мы понимаем, что полностью быть довольным — это абсурд. Так невозможно. Это значит возгордиться. Гордыня — это большой грех. Виктор Михайлович всё понимает. Он трезво смотрит на ситуацию. Он иногда эмоционирует. Но мы считаем, что он ведёт команду в правильном направлении.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Руководство «Локомотива» объяснило причины плохой игры команды в конце года
27 декабря
Юрист Прокопец: «Не вижу никакого потепления со стороны УЕФА и ФИФА»
27 декабря
Черчесов: «Меня удивили проблемы Гвардиолы в „Манчестер Сити“»
26 декабря
Черчесов объяснил, почему ему нравится игра Батракова
26 декабря
Черчесов назвал причину успешного выступления «Краснодара»
26 декабря
Круговой: «Я мог бы прожить в Москве на 30 000 рублей в месяц»
26 декабря
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:08
По своему, Ганчаренко опытный специалист, умеющий ставить игру и неплохо читающий соперника. Но его футбол, во всех его командах, никогда не отличался утонченностью и изыском. В его футболе очень простая, но вместе с тем надежная тактика, практически нет изобретательности и очень мало конструктива. Футбол Ганчаренко- это прежде всего порядок, максимально внимательная игра в обороне и насыщенный плотный центр поля. Для больших клубов- Ганчаренко конечно слабоват, но для средних- вполне подходит. Как пожарника, я Ганчаренко не помню, но как строителя средних возможностей- знаю неплохо...
jbbmb8fk7zct
jbbmb8fk7zct
вчера в 13:37
Ну как вылетят сразу передумают.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:19
Чтобы в пердив не улететь, нужно 2/3 состава поменять во главе с фармацевтом...
ddqwy5k9re6q
ddqwy5k9re6q
вчера в 12:14
В Пари НН кого ни поставь, толку уже не будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 