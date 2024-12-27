Руководство «Локомотива» объяснило причины плохой игры команды в конце года

Спортивный директор «Локомотива» объяснил причину спада команды в конце года.

Возможно, дело в психологии. Игрокам эмоционально сложно перестроиться из сборной на клуб. Батраков вышел на пик в «Локомотиве», попал в сборную, забил Сирии — и это эмоционально высокая точка, а парню всего-то 19 лет. Или, например, Самошников. Он сильно прибавил в Локомотиве, стал постоянно вызываться в сборную, забил свой первый мяч за национальную команду — естественно, это отнимает очень много эмоций. После такого ребятам нужна передышка, они были эмоционально выхолощены — возможно, с этим связан спад к концу года.