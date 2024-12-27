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Руководство «Локомотива» объяснило причины плохой игры команды в конце года

сегодня, 12:18

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов объяснил причину спада команды в конце года.

Возможно, дело в психологии. Игрокам эмоционально сложно перестроиться из сборной на клуб. Батраков вышел на пик в «Локомотиве», попал в сборную, забил Сирии — и это эмоционально высокая точка, а парню всего-то 19 лет. Или, например, Самошников. Он сильно прибавил в Локомотиве, стал постоянно вызываться в сборную, забил свой первый мяч за национальную команду — естественно, это отнимает очень много эмоций. После такого ребятам нужна передышка, они были эмоционально выхолощены — возможно, с этим связан спад к концу года.

Напомним, «Локомотив» закончил год серией из четырёх матчей без побед (с учётом кубка). «Красно-зелёные» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее в «Локомотиве» назвали сумму, за которую продадут полузащитника Алексея Батракова.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:09
Лучше бы спортивный директор Локомотива ничего не говорил. Разве этот человек способен анализировать? Вряд ли Ульянов попал на эту должность по своим профессиональным качествам. Локомотиву надо внимательно подбирать руководителей... А ещё лучше сократить действующую штатную структуру
Capral
Capral
сегодня в 12:31, ред.
Он о чем, вообще? Какая высокая точка- забить Сирии? Какой выхлоп и с кем, и какая сборная- фактически несуществующая? Ненавижу такие безответственные заявления. Чего не хватило команде на финише? Двух вещей- тренерской мысли и общекомандного класса игры. Если тренер, с первых минут в игре с ростовщиками старался сохранить результат первой игры и играл максимально трусливо, то это не выхлоп- а тренерский просчет. А второе- устал юный Батраков, на которого Галактионов повесил кучу обязанностей и просто загнал парня своим непониманием. Первое время поиграли на "ура", ну а поскольку большого класса у Локо нет- начался ожидаемый спад. Зaкончились эмоции- начались проблемы.
Гость
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