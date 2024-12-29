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«Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 19:23
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Лестер» уступил «Манчестер Сити» в 19-м туре АПЛ (0:2).

Савио открыл счет на 21-й минуте, Эрлинг Холанд забил на 74-й.

После этой игры «лисы» идут на 18-й строчке (14 очков), «горожане» находятся на 5-й позиции (31 пункт).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт leicestermercury.co.uk
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Все комментарии
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
сегодня в 08:50
какая то странная истерия вокруг Сити, можно средненький сериальчик снять
всё продинамил
всё продинамил
сегодня в 03:22
Весь мир вздохнул с облегчением...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:21
Подумаеш обыграли какого то аутсайдера да и то отскочили!! На этом неудачи Мс не закончатся. Сопернеки по силнее их пришпорят.
bv3gwt7utthq
bv3gwt7utthq
вчера в 23:19
Вот теперь посмотрим на сколько их хватит
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:38, ред.
Посмотрел подробный отчёт о матче. Моё мнение: "МС" ещё не отошёл от ступора в виде неудач в предыдущих матчах. Много потерь мяча, игра какая - то нервная, даже неуверенная, боязливая, - видимо, в очередной раз боялись проиграть, иначе потеря трёх очков явилась бы для команды катастрофой, прежде всего в психологическом плане. Но всё обошлось. Отличные моменты были у "Лестера", некоторые из них можно было реализовывать, но... не срослось.
Играл мой любимчик Варди; всё такой же скоростной, настырный, мог забить, но неудачно сыграл головой. По-моему, подвела его импульсивность.
Победа добыта, но, как мне показалось, трудности у команды ещё впереди.
Один из пользователей прошёлся по "МС" - мол, команда обязательно должна было выигрывать у одного из аутсайдеров, а она, видите ли, мучилась. И не понимает этот пользователь, что в аховой ситуации, в которой оказался "МС", любой соперник, даже аутсайдер, представляет грозную силу.
drug01
drug01
вчера в 21:02
Может после этой игры пойдет игра!!!
lukarelli
lukarelli
вчера в 20:33
типичный договорняк с башлянием Гвардиолы,ну кто если не Лестер
lotsman
lotsman
вчера в 20:31
Пришлось попотеть чтобы переиграть Лестер.))
AleS
AleS
вчера в 20:26
Жалко Лестер, надеюсь оклимаются и выберутся из зоны вылета.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:25
Или Руудик анекдот рассказал, видел как они в обнимку стояли в конце)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:16
видел, какая у Гвардиолы была улыбка до ушей после матча)))
настолько МС важно было победить
Лестер
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:03
Да, ты прав. Интересная мысль.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:00
...как не крути два чемпиона играли(бывшие) ! У одного сказка резко
оборвалась,у другого постепенно тает....!!!
Capral
Capral
вчера в 19:53
Посмотрел в таблицу- у Лестера больше всех пропущено, и команда в прямой зоне вылета. И с этой командой, Гвард так намучался?
Вещий
Вещий
вчера в 19:49
Манчестер Сити НАКОНЕЦ -ТО-то выиграл .... Это первая победа подопечных Гвардиолы с 4 декабря. С тех пор горожане 3 раза проиграли и 2 раза сыграли вничью..... Ну что, вернутся в чемпионскую гонку?
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:41
Новогодний подарок для болельщиков... заждались.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:37
Ща попрёт...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:33
Не этот, а следующие два матча покажут, вышли ли горожане из кризиса.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:32
Варди простил МС.. Сегодня "царапулек" от Пепа не будет.. ☝️
sihafazatron
sihafazatron ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 19:29
Во втором тайме атаковали лисы и создавали моменты они, а забил сити.
4yhydwrbhe5t
4yhydwrbhe5t
вчера в 19:28
Возможно, на этом неудачи МС закончатся.
aNOOBis
aNOOBis ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:28
И владение мячом у Лестера было и атаки, но как-то недостаточно остро. Видел только второй гол от Сити. Им легко всё далось, им легко дали всё сделать, выглядело эффектно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:25
А так по игре лисы были не хуже, создали уйму моментов. Могли бы и выиграть, но что-то постоянно не хватало
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:24
Ну все солнце взошло, тушите свет))) Суперкомпьютер вновь пересчитывает шансы на АПЛ, у ливера задрожали коленки.....
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