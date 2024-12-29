«Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» в поединке Премьер-Лиги

«Лестер» уступил «Манчестер Сити» в 19-м туре АПЛ (0:2).
Савио открыл счет на 21-й минуте, Эрлинг Холанд забил на 74-й.
После этой игры «лисы» идут на 18-й строчке (14 очков), «горожане» находятся на 5-й позиции (31 пункт).
|Лестер Сити0 : 2Манчестер Сити
|Матч завершен
«Лестер» уступил «Манчестер Сити» в 19-м туре АПЛ (0:2).
Савио открыл счет на 21-й минуте, Эрлинг Холанд забил на 74-й.
После этой игры «лисы» идут на 18-й строчке (14 очков), «горожане» находятся на 5-й позиции (31 пункт).
Играл мой любимчик Варди; всё такой же скоростной, настырный, мог забить, но неудачно сыграл головой. По-моему, подвела его импульсивность.
Победа добыта, но, как мне показалось, трудности у команды ещё впереди.
Один из пользователей прошёлся по "МС" - мол, команда обязательно должна было выигрывать у одного из аутсайдеров, а она, видите ли, мучилась. И не понимает этот пользователь, что в аховой ситуации, в которой оказался "МС", любой соперник, даже аутсайдер, представляет грозную силу.
Играл мой любимчик Варди; всё такой же скоростной, настырный, мог забить, но неудачно сыграл головой. По-моему, подвела его импульсивность.
Победа добыта, но, как мне показалось, трудности у команды ещё впереди.
Один из пользователей прошёлся по "МС" - мол, команда обязательно должна было выигрывать у одного из аутсайдеров, а она, видите ли, мучилась. И не понимает этот пользователь, что в аховой ситуации, в которой оказался "МС", любой соперник, даже аутсайдер, представляет грозную силу.