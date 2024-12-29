«Манчестер Сити» выиграл у «Лестера» в поединке Премьер-Лиги

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вчера, 19:23

«Лестер» уступил «Манчестер Сити» в 19-м туре АПЛ (0:2).

Савио открыл счет на 21-й минуте, Эрлинг Холанд забил на 74-й.

После этой игры «лисы» идут на 18-й строчке (14 очков), «горожане» находятся на 5-й позиции (31 пункт).