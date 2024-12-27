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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером»

сегодня, 00:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» (3:1) в матче 18-го тура АПЛ.

На 6-й минуте нападающий Жордан Айю вывел «Лестер» вперёд. В дополнительное к первому тайму форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо сравнял счёт. На 49-й минуте Кертис Джонс вывел «Ливерпуль» вперёд. На 82-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество «красных».

«Ливерпуль» идёт на 1-м месте (42 очка), «Лестер» занимает 18-е место (14 очков).

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Все комментарии
Fulham
Fulham
сегодня в 02:20
То что Ливерпуль выиграет сомнений не было.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 02:02
победа не волевая, а вымученная
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:59
При невзрачной игре в 1 тайме, во 2 Ливерпуль прибавил и заслужил победу...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 01:32
Рановато, конечно, но, похоже, Ливерпуль чемпион.
Capral
Capral
сегодня в 01:12
Ужасный, ужасающий 1-й тайм от Ливерпуля, вернувший меня в далекие 60-е британского футбола- с его постоянными навесами и длинными передачами. По первому тайму Ливер было не узнать, не похож он был на лидера АПЛ. А вот лисы понравились, и прежде всего своей простотой и быстрым переходом от обороны к атаке, как собственно и был забит первый мяч...

Уже не первый раз замечаю, как ван Дейк теряет позицию и игрока. Так было с ТХ, так и сегодня. Причем, что понравилось, то, что Лестер совершенно бесстрашно бежал в контратаку. Моментов острых у лисиц было не много, но и у Ливера, кроме удара в перекладину и гола- практически ничего и не получалось...

Во 2-м тайме Ливерпуль стал чаще играть низом, наладил комбинационную игру и в итоге, на классе победил. Ну а гол нестареющего Салаха- лишь подвел жирную черту и разницу в классе!!! Но признаться, 1-й тайм Ливерпуля, несколько насторожил и напряг. Не знаю, даже, если принять во внимание разницу в классе и возможную недооценку соперника, то даже в этом случае, так упрощать игру как в 1-м тайме, вероятно, Ливеру не стоит.

Ливерпуль с победой, которая, всё таки, оставляет ряд вопросов по качеству игры победителя...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:05
Ливерпуль силен, но по прежнему есть вопросы по защите, много позволяли футболистам Лестера много свободных пространства, Робертсон опять подводит команду, гол Лестера его вина, а так Ливерпуль контролировали игру, Салах забил хороший голешник.
allemz
allemz
сегодня в 01:02
Руд рано в себя поверил, но ход смелый, за счет двух побед подряд в МЮ на "эмоциях" после ухода Тен Хага сделал себе хорошую рекламу, а Лестер тем не менее отправляется в зону вылета!

Ливерпуль с победой, по-прежнему стабильны.
YNWA
YNWA
сегодня в 01:01
Ливерпуль и его болельщиков с победой!
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