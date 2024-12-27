«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером»

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» (3:1) в матче 18-го тура АПЛ.
На 6-й минуте нападающий Жордан Айю вывел «Лестер» вперёд. В дополнительное к первому тайму форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо сравнял счёт. На 49-й минуте Кертис Джонс вывел «Ливерпуль» вперёд. На 82-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество «красных».
«Ливерпуль» идёт на 1-м месте (42 очка), «Лестер» занимает 18-е место (14 очков).
Ливерпуль с победой, по-прежнему стабильны.
Ливерпуль с победой, по-прежнему стабильны.
Уже не первый раз замечаю, как ван Дейк теряет позицию и игрока. Так было с ТХ, так и сегодня. Причем, что понравилось, то, что Лестер совершенно бесстрашно бежал в контратаку. Моментов острых у лисиц было не много, но и у Ливера, кроме удара в перекладину и гола- практически ничего и не получалось...
Во 2-м тайме Ливерпуль стал чаще играть низом, наладил комбинационную игру и в итоге, на классе победил. Ну а гол нестареющего Салаха- лишь подвел жирную черту и разницу в классе!!! Но признаться, 1-й тайм Ливерпуля, несколько насторожил и напряг. Не знаю, даже, если принять во внимание разницу в классе и возможную недооценку соперника, то даже в этом случае, так упрощать игру как в 1-м тайме, вероятно, Ливеру не стоит.
Ливерпуль с победой, которая, всё таки, оставляет ряд вопросов по качеству игры победителя...
Уже не первый раз замечаю, как ван Дейк теряет позицию и игрока. Так было с ТХ, так и сегодня. Причем, что понравилось, то, что Лестер совершенно бесстрашно бежал в контратаку. Моментов острых у лисиц было не много, но и у Ливера, кроме удара в перекладину и гола- практически ничего и не получалось...
Во 2-м тайме Ливерпуль стал чаще играть низом, наладил комбинационную игру и в итоге, на классе победил. Ну а гол нестареющего Салаха- лишь подвел жирную черту и разницу в классе!!! Но признаться, 1-й тайм Ливерпуля, несколько насторожил и напряг. Не знаю, даже, если принять во внимание разницу в классе и возможную недооценку соперника, то даже в этом случае, так упрощать игру как в 1-м тайме, вероятно, Ливеру не стоит.
Ливерпуль с победой, которая, всё таки, оставляет ряд вопросов по качеству игры победителя...