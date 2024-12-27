«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером»

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сегодня, 00:58

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» (3:1) в матче 18-го тура АПЛ .

На 6-й минуте нападающий Жордан Айю вывел «Лестер» вперёд. В дополнительное к первому тайму форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо сравнял счёт. На 49-й минуте Кертис Джонс вывел «Ливерпуль» вперёд. На 82-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество «красных».

«Ливерпуль» идёт на 1-м месте (42 очка), «Лестер» занимает 18-е место (14 очков).