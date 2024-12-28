«Арсенал» одержал победу над «Ипсвичем» и поднялся на 2-е место в АПЛ

«Арсенал» обыграл «Ипсвич» в матче 18-го тура АПЛ (1:0).
Гол забил Кай Хаверц на 23-й минуте.
«Арсенал» обошёл «Челси» и поднялся на 2-е место в чемпионате Англии, набрав 36 очков. «Ипсвич» идёт 19-м (12 баллов).
«Арсенал» обыграл «Ипсвич» в матче 18-го тура АПЛ (1:0).
Гол забил Кай Хаверц на 23-й минуте.
«Арсенал» обошёл «Челси» и поднялся на 2-е место в чемпионате Англии, набрав 36 очков. «Ипсвич» идёт 19-м (12 баллов).
Второй тайм Арсенал ускорил, но снова без элементарной мысли в атаке. Было несколько обострений, но исключительно, после индивидуальных проходов. И это при том, что соперник, даже не помышлял об атаке. Очень медленная и предсказуемая игра лондонцев. Об игре Ипсвича, нечего и сказать- примитивизм аж зашкаливал. Даже выбигая в редкие контратаки, гости не знали как распорядиться мячом.
Честно признаюсь, за несколько дней увиденных мной игр АПЛ- полное разочарование. Не знаю почему, но не впечатлили меня матчи лидеров. Всё очень очевидно и пресно, без изюминки, и такого необходимого- футбольного шарма...
Ну а пока- Арсенал с победой, которая, как и вчерашняя игра Ливерпуля оставляет много вопросов...
Второй тайм Арсенал ускорил, но снова без элементарной мысли в атаке. Было несколько обострений, но исключительно, после индивидуальных проходов. И это при том, что соперник, даже не помышлял об атаке. Очень медленная и предсказуемая игра лондонцев. Об игре Ипсвича, нечего и сказать- примитивизм аж зашкаливал. Даже выбигая в редкие контратаки, гости не знали как распорядиться мячом.
Честно признаюсь, за несколько дней увиденных мной игр АПЛ- полное разочарование. Не знаю почему, но не впечатлили меня матчи лидеров. Всё очень очевидно и пресно, без изюминки, и такого необходимого- футбольного шарма...
Ну а пока- Арсенал с победой, которая, как и вчерашняя игра Ливерпуля оставляет много вопросов...