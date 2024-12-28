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«Арсенал» одержал победу над «Ипсвичем» и поднялся на 2-е место в АПЛ

сегодня, 01:07
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ИпсвичИпсвичМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Ипсвич» в матче 18-го тура АПЛ (1:0).

Гол забил Кай Хаверц на 23-й минуте.

«Арсенал» обошёл «Челси» и поднялся на 2-е место в чемпионате Англии, набрав 36 очков. «Ипсвич» идёт 19-м (12 баллов).

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:43
Арсенал не возьмет АПЛ - весной его ждет спад...
Capral
Capral
сегодня в 01:19, ред.
Последний раз смотрел игру Арсенала, еще весной в ЛЧ, против Баварии. Тогда, мне Арсенал очень понравился- динамикой, перемещениями и агрессией. Сегодня, особенно в 1-м тайме, статичный, пешеходный футбол, с невероятным количеством коротких u поперечных передач... Оккупировали подступы к штрафной Ипсвича и катали мяч. Ни одного остроумного хода, ни одной проникающей передачи. И даже гол случился после промаха двух игроков обороны соперника.

Второй тайм Арсенал ускорил, но снова без элементарной мысли в атаке. Было несколько обострений, но исключительно, после индивидуальных проходов. И это при том, что соперник, даже не помышлял об атаке. Очень медленная и предсказуемая игра лондонцев. Об игре Ипсвича, нечего и сказать- примитивизм аж зашкаливал. Даже выбигая в редкие контратаки, гости не знали как распорядиться мячом.

Честно признаюсь, за несколько дней увиденных мной игр АПЛ- полное разочарование. Не знаю почему, но не впечатлили меня матчи лидеров. Всё очень очевидно и пресно, без изюминки, и такого необходимого- футбольного шарма...
Ну а пока- Арсенал с победой, которая, как и вчерашняя игра Ливерпуля оставляет много вопросов...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 01:16
Тяжело далась победа Арсеналу!
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