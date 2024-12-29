«Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью в матче Серии А

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сегодня, 00:37

«Лацио» и «Аталанта» не выявили победителя в 18-м туре Серии А (1:1).

Фисайо Деле Баширу вывел римлян вперед на 27-й минуте, Марко Брешианини на 88-й сравнял счет.

После этой игры «Лацио» идет на 4-м месте (35 очков), «Аталанта» лидирует (41 пункт).