«Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью в матче Серии А

«Лацио» и «Аталанта» не выявили победителя в 18-м туре Серии А (1:1).
Фисайо Деле Баширу вывел римлян вперед на 27-й минуте, Марко Брешианини на 88-й сравнял счет.
После этой игры «Лацио» идет на 4-м месте (35 очков), «Аталанта» лидирует (41 пункт).
Если говорить про Лацио, то эта команда относительно неплохо сыграла 1-й тайм, в котором смотрелась получше соперника, но исключительно, в силу несостоятельности Аталанты. Что случилось с Лацио во 2-м тайме не знаю, но даже, более менее контратаку, толком, организовать не могли. Много неточностей и непродуманных действий при завершении атак. Вобщем и целом ничья и по игре, и по счету.
Как и прежде, считаю, что Интер- самый вероятный претендент на золото Серии А. Что касается Аталанты, но на мой взгляд, команда до чемпионства еще не созрела- ни по составу, ни по игре. Много энергии, продуманности мало, при всём Уважении к Гасперини.
Если говорить про Лацио, то эта команда относительно неплохо сыграла 1-й тайм, в котором смотрелась получше соперника, но исключительно, в силу несостоятельности Аталанты. Что случилось с Лацио во 2-м тайме не знаю, но даже, более менее контратаку, толком, организовать не могли. Много неточностей и непродуманных действий при завершении атак. Вобщем и целом ничья и по игре, и по счету.
Как и прежде, считаю, что Интер- самый вероятный претендент на золото Серии А. Что касается Аталанты, но на мой взгляд, команда до чемпионства еще не созрела- ни по составу, ни по игре. Много энергии, продуманности мало, при всём Уважении к Гасперини.