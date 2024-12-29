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«Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью в матче Серии А

сегодня, 00:37
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Лацио» и «Аталанта» не выявили победителя в 18-м туре Серии А (1:1).

Фисайо Деле Баширу вывел римлян вперед на 27-й минуте, Марко Брешианини на 88-й сравнял счет.

После этой игры «Лацио» идет на 4-м месте (35 очков), «Аталанта» лидирует (41 пункт).

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:16
В последнее время думал, серия А настолько интересная и сильная, что могут конкурировать с Апл и Ла лигой, ошибался во втором. Да, интересная, 4-5 команд борются за скудетто. Но сама лига слабая. Реал в очень дизбаланасном, и слабом виде их спокойно обыграл, боевую, и сильную команду которая лидирует в Серии А. Уверен любая топ команда Апл и Ла лиги тоже это с легкостью сделает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:08
На лидера всегда настраиваются по особому...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:58
Ответный мяч на последних минутах не должен вводить в заблуждение: гол вполне логичен и должен бы случиться раньше...
udc56zzxd5zf
udc56zzxd5zf
сегодня в 07:48
От Аталанты ожидал большего, похоже за чемпионство они бороться не будут
ABir
ABir
сегодня в 06:29
Римляне притормозили победный ход лидера
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:06
Аталанта была сегодня сама не своя .
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:43
Под Новый год много ничейных результатов...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:18
Зато Интер победил. Отличный матч.
Capral
Capral
сегодня в 00:50, ред.
В целом, интересная игра, но не чемпионская от Аталанты. Несмотря на то, что играть еще очень долго и все команды будут терять очки, но вот в чемпионство Аталанты верится мало. Очень много навесной игры, много сумбура перед штрафной соперника, а 1-й тайм, просто невыразительный и невнятный. В 1-м тайме серьезные ошибки в обороне, просто провалы, много неорганизованной игры в центре поля...

Если говорить про Лацио, то эта команда относительно неплохо сыграла 1-й тайм, в котором смотрелась получше соперника, но исключительно, в силу несостоятельности Аталанты. Что случилось с Лацио во 2-м тайме не знаю, но даже, более менее контратаку, толком, организовать не могли. Много неточностей и непродуманных действий при завершении атак. Вобщем и целом ничья и по игре, и по счету.

Как и прежде, считаю, что Интер- самый вероятный претендент на золото Серии А. Что касается Аталанты, но на мой взгляд, команда до чемпионства еще не созрела- ни по составу, ни по игре. Много энергии, продуманности мало, при всём Уважении к Гасперини.
drug01
drug01
сегодня в 00:49
Результат по игре, все справедливо
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:47
Ничья справедлива - матч равных соперников.
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