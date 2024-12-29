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«Наполи» минимально переиграл «Венецию» в матче Серии А

вчера, 18:56
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 0Логотип футбольный клуб ВенецияВенецияМатч завершен

«Наполи» выиграл у «Венеции» в 18-м туре Серии А (1:0).

На 37-й минуте у хозяев поля мог забить Ромелу Лукаку, но он не реализовал пенальти. На 79-й забил Джакомо Распадори.

После этой игры «Наполи» идет на 2-м месте (41 пункт), «Венеция» находится на 19-й строчке (13 очков).

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SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 05:59
Победа есть победа, три очка в копилки.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 21:47
Никто ничего никому не обязан. Тем более в футболе.
Vaffanculo_86
Vaffanculo_86
вчера в 21:17
Ахахаха

Игра вообще не зависит от грузина. Справа такая же ху... творится. А в центре вообще них.. Если смотреть матчи Наполи, то это будет ясно.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:12
Приветствую!!!
Тормоз надо убрать из Наполи. Bозможно, тогда, игра станет свободней и менее зависимой- от одного пустого дриблера.
nikolah
nikolah ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:04
Наполи подсбавил как будто, хотя обязан выигрывать каждый матч, учитывая, что они играют только на 1 фронт.
sihafazatron
sihafazatron ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:55
Это временно. Но Наполи выглядит сейчас слабее, чем вначале сезона
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:49
" Наполи" - лидер чемпионата Италии. Этот факт вам ни о чём не говорит ?
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:37
Наполи все слабее и слабее.....
AleS
AleS
вчера в 20:23
Жаль, я надеялся на ничью.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:53
Лукаку – Гринч. Смазал пенальти и чуть не украл новогоднее настроение из Неаполя .... Распадори успокоил Конте голом. Натужная победа Наполи.
Capral
Capral
вчера в 19:48
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:35
      Capral
      Capral
      вчера в 19:14
      Жаль Венецию, прекрасный город- красавец. Но молодцы- сражались, боролись, но класса не хватило. Ну, а марадонка-77, что-же, снова мимо кассы? Я его не узнаю, подвал- это же его любимый материал. Еще и заменили его. Эх, чувак, не жалеешь ты мои неВры.
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 19:03
      Думал победа по счёту будет более убедительная
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