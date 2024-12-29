«Наполи» минимально переиграл «Венецию» в матче Серии А

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вчера, 18:56

«Наполи» выиграл у «Венеции» в 18-м туре Серии А (1:0).

На 37-й минуте у хозяев поля мог забить Ромелу Лукаку, но он не реализовал пенальти. На 79-й забил Джакомо Распадори.

После этой игры «Наполи» идет на 2-м месте (41 пункт), «Венеция» находится на 19-й строчке (13 очков).