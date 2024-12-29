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Гвардиола ответил на вопрос о трансферном окне для «Манчестер Сити»

вчера, 21:28

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий касательно работы клуба во время зимнего трансферного окна.

Не знаю. Кевин [де Брюйне] вернулся, но нам нужно больше футболистов в центре и в линии защиты. У нас были трудности с фланговыми и центральными защитниками. На некоторых позициях нам необходима помощь. Состав качественный, проблема в том, что у нас не все доступны, и это усложняет все.

Когда мы все вместе, мы та команда, которая была раньше, но с отсутствием важных исполнителей в течение недель и месяцев становится очень трудно. Я считал, что центральные защитники будут в форме весь сезон, но у нас были проблемы. В опорной зоне и в центре защиты нам нужна помощь.

Рынок есть рынок, это непросто, это дорого, так что посмотрим, что клуб сможет сделать.

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Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:23
Сейчас на покупают всех подряд. Когда деньги есть ума не надо!! Физрук разведет шейхов на милиард но это ему все равно не поможет. 💰 Мс не видать в этом году трофеев!! ⛔
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:00
Да трансферы нужны прям здесь и сейчас) будет ждать январь
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:55
Это же сколько они сейчас наберут...
Гость
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