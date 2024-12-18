Стали известны планы «Барселоны» на зимнее трансферное окно

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сегодня, 09:30

В зимнее трансферное окно «Барселона» не рассматривает возможность усиления состава, а также не собирается отпускать игроков, даже если они сами попросят об этом.

Если не возникнет чрезвычайных обстоятельств, каталонцы не будут рассматривать возможность подписания футболистов в зимнее трансферное окно. Сегодняшние экономические перспективы не позволяют им укрепить некоторые позиции, которые главный тренер Ханс-Дитер Флик мог бы хотеть, например, двух защитников и центрального нападающего, и идея состоит в том, чтобы продолжать работать с нынешним составом до конца сезона.

Точно так же «Барселона» не планирует продавать ни одного игрока, если только не поступит предложение, от которого не смогут отказаться все стороны. Тренер и спортивное руководство не выступают за сокращение числа футболистов, хотя некоторые просят клуб отпустить их из-за недостаточного количества игровых минут.

Это касается нападающего Ансу Фати и защитника Эрика Гарсии. Фати лишь однажды выходил в стартовом составе, а травмы мешают ему играть регулярно. В «Севилье» постоянно обсуждают его приезд. Гарсии также сложно попасть в основу, тем более с возвращением другого защитника «сине-гранатовых» Рональда Араухо. Имя испанца часто упоминается в контексте «Жироны», но пока нет не каких предложений.