Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСША. МЛС 2024

Чупо-Мотинг перешёл в «Нью-Йорк Рэд Буллз»

вчера, 22:00

«Нью-Йорк Рэд Буллз», выступающий в МЛС, объявил о подписании контракта с нападающим сборной Камеруна Эриком Чупо-Мотингом.

Контракт заключён до 2026 года с возможностью продления на 2027 год при условии получения футболистом визы.

Летом СМИ сообщали, что в подписании нападающего была заинтересована «Барселона». Тогда отмечалось, что помимо каталонского клуба на игрока претендовали команды из АПЛ, Серии А и Саудовской Аравии.

Чупо-Мотинг покинул «Баварию» в статусе свободного агента после истечения срока контракта в июне.

Чупо-Мотинг перешёл в «Нью-Йорк Рэд Буллз»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стали известны планы «Барселоны» на зимнее трансферное окно
Вчера, 09:30
Вратарь «Ювентуса» летом отказался от перехода в «Ливерпуль»
14 декабря
Официально«Жирона» объявила о переходе украинского голкипера
12 декабря Фото
Официально«Брайтон» объявил о переходе победителя регулярки МЛС из «Интер Майами»
11 декабря
«Ливерпуль» заказывает подарки на Новый год. После контракта с Салахом нужен форвард
09 декабряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Мбаппе готов был отказаться от перехода в «Реал» ради брата
08 декабря
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:49
Никому не нужен был, пол года сидел без клуба, и наконец любительский МЛС приютил его
Capral
Capral
вчера в 22:07
Барселона была заинтересована в 35-летнем нападающем? Мало им Левандовского? Ну, что сказать, это как раз для шварца и его недофутбола... Жаль парня, сгинет под руководством могильщика Герты... Столько уже проиграл...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 