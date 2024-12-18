Чупо-Мотинг перешёл в «Нью-Йорк Рэд Буллз»

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вчера, 22:00

«Нью-Йорк Рэд Буллз», выступающий в МЛС , объявил о подписании контракта с нападающим сборной Камеруна .

Контракт заключён до 2026 года с возможностью продления на 2027 год при условии получения футболистом визы.

Летом СМИ сообщали, что в подписании нападающего была заинтересована «Барселона». Тогда отмечалось, что помимо каталонского клуба на игрока претендовали команды из АПЛ , Серии А и Саудовской Аравии.

Чупо-Мотинг покинул «Баварию» в статусе свободного агента после истечения срока контракта в июне.