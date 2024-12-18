Чупо-Мотинг перешёл в «Нью-Йорк Рэд Буллз»

«Нью-Йорк Рэд Буллз», выступающий в МЛС, объявил о подписании контракта с нападающим сборной Камеруна Эриком Чупо-Мотингом.
Контракт заключён до 2026 года с возможностью продления на 2027 год при условии получения футболистом визы.
Летом СМИ сообщали, что в подписании нападающего была заинтересована «Барселона». Тогда отмечалось, что помимо каталонского клуба на игрока претендовали команды из АПЛ, Серии А и Саудовской Аравии.
Чупо-Мотинг покинул «Баварию» в статусе свободного агента после истечения срока контракта в июне.