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Оскар подписал контракт с «Сан-Паулу»

сегодня, 08:34

Полузащитник Оскар пополнил состав «Сан-Паулу».

Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Ранее хавбек уже находился в системе «трёхцветных» с 2004 по 2010 год.

Оскар подписал контракт с «Сан-Паулу»

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Все комментарии
ju2j4fe2434y
ju2j4fe2434y
сегодня в 09:09
Вот только вроде недавно был молодым талантом, а теперь уже возвращается на хаус доигрывать
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:06
Его голешник на Стамфорд Бридж в ЛЧ за Челси в ворота Ювентуса незабываемый, один из лучших голов в футболе.
Одним движением, нестандартным финтом обыграл Пирло, и с разворота засадил прямо в девятку Буффону ⚽️ 🔥
c25quyzp7w3h
c25quyzp7w3h
сегодня в 09:05
Предлагаю ввести на этой ветке официальную должность ответственного за срач. Подходящую кандидатуру долго искать не придётся
avemodin
avemodin
сегодня в 09:03
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:03
В Шанхай Порт наколатил кучу мячей и много передач сделал !!!
shlomo
shlomo
сегодня в 08:59
Думаю что пару лет он еще сможет поиграть на своем уровне...
SHEARER
SHEARER
сегодня в 08:51
Ни фига себе, он ещё играет на высоком уровне.
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